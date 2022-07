Apple Watch Series 8 : le capteur de température corporelle est possible

L'une des rumeurs les plus excitantes à propos des prochaines Apple Watch est sans aucun doute le capteur de température corporelle, les utilisateurs pourront vérifier la température de leur corps sans avoir besoin de prendre un thermomètre. Selon plusieurs rumeurs, cette avancée s'avère être compliquée, mais d’après le journaliste Mark Gurman, ne perdons pas espoir pour l'Apple Watch Series 8 !

Une possibilité avec la Series 8 (sous réserve que les tests soient une réussite)

Depuis de longues années, Apple privilégie les fonctionnalités liées à la santé pour sa montre connectée, si on retrouve déjà de nombreuses technologies comme le suivi du rythme cardiaque ou encore la vérification du taux d'oxygène dans le sang, le géant californien souhaite aller encore plus loin. En effet, Apple travaille depuis un bon bout de temps sur un capteur de température corporelle, ce qui permettrait d'aider à détecter (peut-être avec une notification ?) quand quelque chose ne va pas.



Les capteurs de température corporelle devraient être inclus à la fois dans la prochaine Apple Watch Series 8 et dans une nouvelle version plus résistante, selon le journaliste Mark Gurman. En revanche, il est peu probable que l'Apple Watch SE 2 soit dotée de cette fonctionnalité, car n'oublions pas que cette génération de montre vise plutôt l'entrée de gamme et ne doit pas faire d'ombre au modèle plus coûteux.

En détail, Gurman explique que la fonction d'Apple aura un processus différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec un thermomètre classique :

La fonction de température corporelle ne vous donnera pas de lecture spécifique - comme avec un thermomètre au front ou au poignet - mais elle devrait être en mesure de dire si elle pense que vous avez de la fièvre. Il pourrait alors vous recommander de parler à votre médecin ou d'utiliser un thermomètre dédié.

Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que la plupart des capteurs de l'Apple Watch Series 8 doivent être certifiés par la FDA aux États-Unis. Le capteur de température corporelle de cette année sera comparable au capteur d'oxygène dans le sang, il peut vous donner une idée de ce qui se passe dans votre corps, mais sans conseil médical. La firme de Cupertino a conscience que ce n'est pas son rôle avec l'Apple Watch.



En dehors de l'application ECG, qui a été approuvée par la FDA et d'autres agences dans le monde, Apple ne peut pas dire que l'Apple Watch peut réellement mesurer la quantité d'oxygène dans votre sang. Il semble que la société fera la même chose avec le capteur de température corporelle.

Cette méthode courante aussi chez les concurrents sert à se dédouaner de toute responsabilité si un utilisateur prend un peu trop au sérieux les données obtenues avec son Apple Watch.

En redirigeant vers un cabinet médical, le géant californien sait que l'utilisateur aura toujours la bonne réponse et les bons conseils.



