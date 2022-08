Voici un nouveau brevet pour un capteur de température sur Apple Watch 8

Apple a obtenu un nouveau brevet pour un capteur de température adapté à l'Apple Watch, quelques semaines seulement avant que la société ne dévoile l'Apple Watch Series 8, censée justement être dotée de capacités de détection de la température corporelle. Un indice de plus ?

Un brevet sans équivoque pour l'Apple Watch

Le brevet nouvellement accordé, repéré par MyHealthyApple, a été déposé auprès du United States Patent and Trademark Office et est intitulé "Temperature gradient sensing in electronic devices". Alors que le libellé du brevet suggère qu'il peut s'appliquer à n'importe quel appareil, le seul produit représenté dans les illustrations du brevet est clairement l'Apple Watch, ce qui pourrait laisser entrevoir quelle application spécifique Apple a en tête pour cette technologie.



Le brevet d'Apple évoque un boîtier de dispositif électronique qui renferme un système de détection de la température comprenant un capteur de température et une sonde de température différentielle. Le système fonctionne en calculant la différence entre les deux extrémités d'une sonde. Une extrémité touche la surface à mesurer, tandis que l'autre est reliée à un capteur de température. La différence de tension entre les deux extrémités de la sonde peut alors être corrélée à une mesure de température différentielle.

La sonde de température est configurée pour générer une tension correspondant à un gradient de température entre une première extrémité de la sonde et une seconde extrémité de la sonde. La sonde de température peut être disposée à l'intérieur d'un boîtier de dispositif électronique. Une première extrémité de la sonde peut être couplée au capteur de température et une seconde extrémité de la sonde peut être couplée à toute surface appropriée, interne ou externe, du dispositif électronique... Dans cette construction, le capteur de température peut être configuré pour mesurer une température, à tout moment d'échantillonnage ou taux d'échantillonnage donné, de toute surface ou volume auquel la surface de détection est exposée.

Le brevet explique ensuite dans le détail technique le fonctionnement du matériel de détection de la température. De manière claire, il indique que le capteur peut être utilisé pour mesurer la "température absolue" d'une surface externe, comme la peau.



Plus particulièrement, Apple mentionne explicitement comment l'emplacement de la sonde externe peut être situé sur une "surface telle que le cristal arrière d'une montre intelligente" et dit que le système comprend un "capteur de température absolue de haute précision et de haute exactitude." Le brevet décrit plusieurs formes et dispositions potentielles pour le capteur de température, l'une des conceptions les plus frappantes étant une sonde de température en forme de croix.

Un capteur attendu de longue date sur l'Apple Watch

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple avait initialement l'intention d'offrir une fonction de prise de la température corporelle avec les modèles de l'Apple Watch 7, mais la société a abandonné ses plans à cause de l'algorithme qui n'a pas répondu aux exigences pendant la phase de test de validation technique (EVT) l'année dernière.



Les problèmes qu'Apple a rencontrés seraient liés au fait que la température de la peau varie rapidement en fonction de l'environnement, et comme une smartwatch ne peut pas surveiller la température corporelle centrale à l'aide de matériel, cette fonction dépend fortement d'un algorithme qui produit des résultats précis. Ce brevet ne couvre que la configuration matérielle d'un système de détection de la température, et non l'algorithme requis pour produire des résultats précis.

Un capteur pourquoi faire ?

Si les brevets ne garantissent pas la mise en application dans un futur proche, dans ce cas précis, il est difficile de passer outre la pléthore de rapports sur l'Apple Watch Series 8 qui offrirait un capteur de température corporelle. Outre Kuo, Mark Gurman de Bloomberg affirme que le capteur de température corporelle aidera à planifier la fertilité, en donnant aux femmes un aperçu de leur cycle d'ovulation. Apple a mis l'accent sur la santé des femmes ces dernières années, donc l'expansion des fonctionnalités dans ce domaine semble être en ligne avec les objectifs de l'entreprise.



En outre, le capteur de température corporelle pourrait être utilisé pour améliorer la détection des schémas lors du suivi du sommeil. Apple a exploité les capacités de détection de l'oxygène dans le sang pendant le sommeil à partir de l'Apple Watch Series 6 et a considérablement renforcé le suivi du sommeil de l'Apple Watch dans watchOS 9, ce qui signifie que de nouvelles améliorations dans ce domaine aidées par le matériel cette année semblent très plausibles.



Apple aurait également prévu d'activer le capteur de température corporelle pour détecter lorsqu'un utilisateur a de la fièvre, mais il semble peu probable que cette fonctionnalité soit disponible dès le lancement de l'Apple Watch Series 8. En tout cas, on peut s'attendre à trois nouveaux modèles, dont une version "robuste" qui offrirait un nouveau design (mais à un prix plus élevé). Une Apple Watch 8 Pro...