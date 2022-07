Apple Watch Series 8 : un modèle "Pro" qui offrira beaucoup de changements

Dans quelques mois, Apple devrait présenter la 8e génération de sa célèbre montre connectée, l'occasion pour le géant californien de proposer un modèle Pro qui devrait apporter plusieurs nouveautés. Catégorisé dans le "haut de gamme", l'Apple Watch Series 8 Pro se dévoile dans une récente rumeur.

L'Apple Watch représente aujourd'hui une belle part dans les revenus trimestriels d'Apple, c'est en partie pour cela que l'entreprise pousse au maximum les innovations sur sa montre connectée et répond à toutes les exigences des consommateurs.

Pour obtenir un avant-goût de la prochaine génération d'Apple Watch, on peut compter sur le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, celui-ci fournit plus d'informations sur ce modèle "Pro" à venir...



En raison du mode basse consommation mentionné dans de précédentes indiscrétions, Gurman pense que cette Watch pourrait durer plusieurs jours sur un seul cycle de charge.

Apple présentera "une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire", ce qui suggère que cette Apple Watch Pro aura un nouveau design pour la première fois depuis 2018, bien qu'il lui manquera les côtés plats qui devaient être inclus sur l'Apple Watch Series 7.

Gurman explique dans Power On :

On me dit que le modèle haut de gamme "Pro" sera un peu plus grand que l'Apple Watch standard - assez grand pour qu'il puisse ne plaire qu'à un sous-ensemble de clients. L'écran sera environ 7 % plus grand, et l'appareil aura un nouveau look - la première fois que l'entreprise présente un nouveau design d'Apple Watch depuis 2018. Ce sera une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire. Elle n'aura pas non plus ces côtés plats évoqués par la rumeur (pour ceux qui vont sans doute demander). En termes de matériaux, la montre aura une formulation plus durable du titane pour la rendre extra robuste."