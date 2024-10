L'Apple Watch Series 9 se montre sur le refurb dans certains pays

L'Apple Watch Series 9, le dernier modèle en date, est désormais disponible dans la boutique de produits reconditionnés d'Apple, aussi appelé "refurb". Pour le moment, seuls l'Australie et la Nouvelle-Zélande y ont droit, mais d'autres pays devraient en profiter dans les prochaines semaines.

L'Apple Watch 9 en "occasion"

En effet, en se baladant sur les différents "refurb", on s'aperçoit que le filtre Apple Watch Series 9 est déjà disponible au Japon et au Royaume-Uni. En France, il n'y a aucune montres à vendre sur la boutique de produits reconditionnés. De plus, Apple ne vend toujours pas d'Apple Watch Ultra 2 reconditionnés, dans aucune région.

Reste à savoir si les américains seront servis, car les modèles Series 9 et Ultra 2 ont été malmenées ces derniers mois en raison de la bataille juridique qui oppose Apple à l'entreprise Masimo. L'année dernière, la Commission américaine du commerce international (ITC) a interdit à Apple d'importer et de vendre des modèles d'Apple Watch dotés d'une application d'oxygène sanguin, estimant que cette fonction enfreignait les brevets de Masimo. Apple a récemment fait appel de cette décision dans un dossier judiciaire de 916 pages, mais elle a du désactiver la fonctionnalité pour pouvoir vendre à nouveau ces deux modèles. La firme pourrait faire la même chose avec les tocantes reconditionnées.

Les garanties du refurb d'Apple

Comme d'habitude pour les appareils Apple reconditionnés, les prix sont réduits d'environ 15 à 20 % par rapport aux modèles neufs, soit des tarifs équivalent aux meilleures promotions chez les revendeurs agréés. Amazon propose une petite réduction sur l'Apple Watch 9 actuellement.



Apple inspecte, nettoie, teste et reconditionne toutes les Apple Watch reconditionnées pour s'assurer qu'elles sont pleinement fonctionnelles et en parfait état. Au besoin, Apple change le verre de l'écran, le boîtier, un bouton, etc. Les produits reconditionnés d'Apple sont couverts par une garantie limitée d'un an et peuvent bénéficier de la couverture AppleCare+.

