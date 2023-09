Les tests des Apple Watch 9 et Series 2 sont sans surprise

Les nouvelles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 arrivent en magasins et chez les clients ayant précommandé à partir de ce vendredi 22 septembre, comme les nouveaux iPhone 15. Après les tests de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro, certains médias et chaînes YouTube partagent les premiers avis sur les nouvelles montres connectées.

Une petite version itérative

Plutôt que de faire un article pour chacune d'entre elles, nous avons regroupé les tests car les nouvelles fonctionnalités des deux Apple Watch 2023 sont communes. On retrouve des écrans plus lumineux, une puce S9 jusqu'à 30 % plus rapide, un geste "Double Tap" pour interagir avec les montres sans toucher l'écran, une augmentation de 64 Go du stockage interne, et c'est à peu près tout.

De nombreuses critiques s'accordent à dire que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sont des mises à niveau itératives qui ne valent probablement pas la peine de changer pour les possesseurs d'une Series 8 ou de l'Ultra originale. C'était prévisible après le keynote Wonderlust.

Les avis sur les Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2

Victoria Song, de The Verge, parle des évolutions de la Series 9 et l'Ultra 2 :

Si vous possédez un modèle Series 7 ou plus récent, vous n'avez pas vraiment besoin d'effectuer une mise à jour. Pour les possesseurs d'un Series 5 ou antérieur, cela peut valoir le coup puisque vous aurez un écran plus grand, plusieurs nouveaux capteurs et une amélioration du traitement. Les propriétaires de la série 6 sont ceux que je vois le plus hésitants - et pour ceux-là, j'encourage surtout les mises à jour si l'autonomie de la batterie ne suffit plus. Pour ceux qui possèdent un Ultra, sérieusement. Calmez-vous. Vous obtenez la face de montre Modular Ultra avec watchOS 10, et 3 000 nits contre 2 000 nits ne font pas une énorme différence.

Kif Leswing, de CNBC, évoque le nouveau geste Double Tap :

Lors des tests, je n'ai pas trouvé que la double tape était un geste quotidien indispensable, bien qu'elle soit amusante à utiliser et que le retour haptique lorsqu'elle fonctionne soit satisfaisant.



Je n'ai pas non plus trouvé le widget "smart stack" que le double tap fait apparaître très utile - je n'aime généralement pas les widgets, et les suggestions qu'il fait par défaut ne sont pas utiles, comme une carte avec des conseils pour ma nouvelle Apple Watch. Les widgets individuels sont sélectionnés grâce à l'apprentissage automatique, et pourraient donc s'améliorer à l'usage.



Le geste nécessite également que l'interface de l'Apple Watch soit activée, avec son rétroéclairage allumé. Il n'est pas possible d'effectuer un double tapotement lorsque le bras est le long du corps. Il faut d'abord lever le bras pour réveiller l'écran, puis taper deux fois avec les doigts, ce qui donne l'impression d'un mouvement beaucoup plus exagéré.

Kif Leswing de CNBC a aussi remarqué l'amélioration de la réactivité de Siri :

La principale chose que j'ai remarquée, c'est que Siri sur l'appareil répond beaucoup plus rapidement. Par le passé, j'ai évité d'utiliser mon Apple Watch comme interface Siri parce que je trouvais que les commandes pouvaient s'interrompre en cas de connexion Wi-Fi faible. Je me suis retrouvé à préférer mon Apple Watch à un HomePod ou à mon téléphone pour des tâches simples comme le réglage d'une minuterie de cuisine, ou des questions rapides comme trouver quand un jeu particulier passe à la télévision.

Selon Lexy Savvides, de CNET, l'écran plus lumineux de l'Apple Watch Ultra 2, avec une luminosité maximale de 3 000 nits, profite à la fonction de lampe de poche :

Mais c'est la lampe torche qui bénéficie d'un plus grand coup de pouce. Elle est capable d'éclairer une petite pièce sombre, de vous guider si vous laissez tomber vos clés et même de jeter une lueur sinistre si vous lisez une histoire à vos enfants au moment du coucher. J'ai emmené l'Apple Watch Ultra 2 dans une grotte et elle a éclairé la paroi rocheuse bien mieux que la première Ultra lorsque j'ai comparé les deux.

Patrick O'Rourke, de MobileSyrup, à propos de la puce du S9 qui ne change finalement rien au quotidien :

Ensuite, il y a la nouvelle puce S9. Étant donné qu'Apple a conservé la puce S8 depuis la Series 6, la smartwatch aurait dû bénéficier d'une amélioration de son processeur depuis longtemps. Cela dit, je n'ai pas rencontré de problèmes de ralentissement avec le S8, et bien que le S9 soit clairement plus puissant, je n'ai pas remarqué d'amélioration des performances dans l'utilisation quotidienne. D'autre part, Apple affirme que la puce S9 alimente le traitement Siri sur l'appareil de la Series 9, ce qui permet à la smartwatch de répondre rapidement à des demandes telles que le démarrage d'une séance d'entraînement ou le réglage d'une minuterie.

Conclusion des tests

En clair, si vous avez une montre Apple récente, ne craquez pas. En revanche, si vous avez un modèle plus ancien, disons la Series 5 ou inférieure, alors les deux modèles sont parfaits.



L'Apple Watch 9 à 449 € permet d'avoir toutes les dernières innovations pour la santé, le sport et la connectivité en deux tailles 41 et 45 mm, alors que l'Apple Watch Ultra 2 de 49 mm vise les aventuriers et sportifs de l'extrême grâce à un cadre en titane et des fonctionnalités spécifiques (double GPS, mode nuit, cadrans exclusifs, etc).

Vidéos tests

