Apple propose des tests de profondeur et d'étanchéité pour l'Apple Watch Ultra

Apple a publié un nouveau document d'assistance informant les utilisateurs de la très chère Apple Watch Ultra qu'ils peuvent demander à l'entreprise d'effectuer un test de profondeur et de joints d'étanchéité afin de déterminer si la jauge de profondeur et les joints d'étanchéité de leur montre fonctionnent correctement. Une excellente nouvelle pour préserver la tocante en titane d'une mauvaise surprise.

Oceanic+ Dive Computer App

Le document donne quelques exemples de scénarios dans lesquels les utilisateurs pourraient vouloir faire tester leur montre, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement de la jauge de profondeur pour ceux qui en dépendent, comme pour la plongée (probablement avec l'app Oceanic+), ainsi que pour vérifier l'absence de dommages invisibles en cas de chocs sur la montre.

Les propriétaires d'une Apple Watch Ultra peuvent demander un test de profondeur et d'étanchéité pour leur appareil via le support en ligne d'Apple. La firme dirigée par Tim Cook procédera à une inspection visuelle de la montre afin de détecter tout dommage visible. Si l'appareil semble intact, Apple testera ensuite les joints d'étanchéité et la jauge de profondeur.



Bien évidement, les dommages invisibles peuvent compromettre la montre et un problème d'étanchéité des joints peut rendre l'appareil inopérant, ce qui nécessite des frais de remplacement, à moins que le problème ne soit couvert par la garantie AppleCare+. Sans l'extension de garantie, il faut compter plus de 500 euros de réparation.



Le document ne précise pas si ce service est payant, vous devrez donc vous renseigner auprès d'Apple si vous souhaitez que les tests soient effectués sur votre montre. Une fois que votre montre a été envoyée à Apple, elle devrait vous être retournée dans un délai de sept à dix jours ouvrables.



Qui pense avoir besoin de ce service dans un avenir proche ?