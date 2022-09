Réparer une Apple Watch Ultra coûtera 499 $ sans AppleCare+

La toute nouvelle Apple Watch Ultra est vendue 799 $ aux États-Unis, et 999 € en France. Bien que très robuste avec son boîtier en titane et son verre en cristal de saphir, la montre n'est pas incassable. Si vous décidez de ne pas prendre l'assurance AppleCare+, sachez qu'une réparation vous coûtera 499 $, selon le site d'Apple. Ces frais s'appliquent à une Apple Watch Ultra dont le boîtier en titane, l'écran, les boutons, les capteurs ou d'autres composants sont endommagés.

Un coût de réparation exorbitant

La deuxième option de réparation concerne la batterie. Apple peut remplacer la batterie d'une Apple Watch Ultra pour 99 $, peu importe si le client dispose ou non d'une couverture AppleCare+.



À titre de comparaison, les frais de réparation de l'Apple Watch 8 vont de 299 à 399 dollars sans couverture AppleCare+, tandis que le remplacement de la batterie coûte 79 dollars. Les frais de réparation de l'Apple Watch SE de deuxième génération sont compris entre 199 et 229 dollars. Nous n'avons pas encore les prix en euros, mais gageons qu'ils soient tous supérieurs.



L'AppleCare+ pour l'Apple Watch Ultra est disponible pour 99 dollars en une fois ou 4,99 dollars par mois et comprend une protection illimitée contre les dommages accidentels, chaque incident étant soumis à une franchise de 79 dollars.

Une montre pour les baroudeurs

Inspirée par les "activités les plus extrêmes", l'Apple Watch Ultra présente un design robuste avec un boîtier en titane de 49 mm, un écran plus grand avec une couverture plate en cristal de saphir, de nouveaux bracelets conçus pour l'extérieur, une résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 mètres, un bouton "Action" orange vif personnalisable, et bien plus encore comme un GPS à double fréquence très précis et une connexion satellite. Contrairement aux modèles classiques d'Apple Watch, l'Ultra dispose également d'un logement en saillie pour la couronne numérique et le bouton latéral.



L'Apple Watch Ultra peut être commandée au prix de 999 euros et sera lancée dans les magasins et commencera à être livrée aux clients le 23 septembre. Tous les modèles comprennent un boîtier en titane et la connectivité cellulaire, ainsi que le choix d'un Alpine Loop, Trail Loop ou Ocean Band.