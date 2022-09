Garmin réagit à l'Apple Watch Ultra et dénonce une autonomie insuffisante

Sur le marché des montres connectées, on retrouve l'entreprise Garmin qui se concentre depuis longtemps sur des montres connectées extrêmement résistantes pour les sportifs. Pas de chance pour l'entreprise, Apple a lancé son modèle Ultra qui vient directement s'adresser aux clients de Garmin. Face à cette nouvelle concurrence tant redoutée, l'entreprise ne baisse pas les yeux et décide de s'attaquer publiquement à Apple sur son compte Twitter.

Garmin VS Apple, un combat qui commence enfin

Mercredi soir, Apple présentait trois nouvelles montres connectées lors de son événement de la rentrée : l'Apple Watch SE 2, la Series 8 et un tout nouveau modèle... l'Apple Watch Ultra. Avec cette toute nouvelle montre, Apple s'adresse directement aux personnes qui font régulièrement des activités sportives à l'extérieur et surtout des sports extrêmes où le poignet peut facilement frapper contre une surface dure !



Avec l'Apple Watch Ultra, Apple a misé sur un design épais avec des boutons plus rapidement accessibles pour simplifier l'utilisation de la montre quand vous portez des gants.

En ce qui concerne l'autonomie, Apple a mentionné une charge pouvant gérer 60 heures de fonctionnement par cycle (en mode faible consommation d'énergie, disponible uniquement sur watchOS 9) et 36 heures en utilisation normale.



Au premier abord, c'est une belle avancée si on compare aux précédentes générations d'Apple Watch. Cependant, quand on regarde ce que fait la concurrence qui s'intéresse aussi aux personnes adeptes des sports extrêmes, c'est ridiculement bas.

Pour remettre les pendules à l'heure et montrer à quel point Apple a échoué sur l'autonomie de son Apple Watch Ultra, le marque Garmin a attiré l'attention sur Twitter.

À travers un tweet contenant deux images et un texte court, Garmin déclare :

Nous mesurons la durée de vie de la batterie en mois. Pas en heures.

Cette affirmation concerne directement la montre Garmin Enduro 2, le modèle le plus récent sorti par l'entreprise et qui rencontre un joli succès depuis sa commercialisation.

Comme explique Garmin, l'Enduro 2 est capable de gérer un cycle de 150 heures d'autonomie en mode GPS avec charge solaire, la performance monte jusqu'à 34 jours quand vous activez le mode "montre intelligente".



Toutefois, les fonctionnalités, l'écran et les avancées côté santé ne sont pas du tout les mêmes. Les composants de l'Apple Watch et de l'Enduro 2 sont complètement à l'opposé, mais cela, Garmin ne le mentionne pas dans son "buzz" sur Twitter.



L'Apple Watch Ultra qui a un écran de quasiment 2 pouces peut atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits, ce qui en fait l'écran le plus lumineux jamais intégré à une Apple Watch, tandis que l'écran de l'Enduro 2 ne mesure que 1,4 pouce et est alimenté par l'énergie solaire.



L'Apple Watch Ultra est également dotée d'un nouveau capteur de température corporelle adapté à la santé des femmes, ainsi que de la capacité de réaliser un électrocardiogramme (ECG), de surveiller le taux d'oxygène dans le sang, de fournir des alarmes en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible, etc.



Côté prix, Garmin vend sa Enduro 2 bien plus chère qu'Apple, elle est actuellement disponible au tarif de 1 099,99€ quand l'Apple Watch Ultra est commercialisé à partir de 999€.

Là aussi, on retrouve une différence qui fera peut-être basculer la décision des consommateurs en faveur d'Apple !



Finalement, les deux montres connectées visent le même type de clients, mais ont énormément de différences qui ne permettent pas vraiment de les comparer.

