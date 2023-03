Une montre connectée pour femme à moins de 50€ (compatible iOS) ? C'est possible !

L'Apple Watch est aujourd'hui la référence des montres connectées, mais tout le monde n'apprécie pas son design carré ni son prix élevé qui est un frein pour de nombreuses personnes. Il est donc intéressant de regarder les autres marques qui proposent des alternatives... Des montres connectées compatibles multiOS (iOS et Android) et qui vous offrent presque la même expérience qu'avec l'Apple Watch.

Kiqulov propose une montre connectée à moins de 50€

Ce n'est pas la première fois qu'on parle de la marque Kiqulov, si à la première approche le nom paraît un peu étrange et impopulaire, il s'agit en réalité d'une marque créée par un couple français persuadé qu'il est possible de proposer autre chose que les modèles les plus connus sur le marché (Apple Watch, Galaxy Watch, Huawei Watch GT...). Kiqulov vise le haut de gamme à petit prix, la marque accepte de réduire considérablement sa marge de bénéfice pour atteindre des prix ultra-compétitifs face à des géants comme Apple ou Samsung qui ont perdu toutes limites depuis déjà très longtemps.



Chez cette marque, "petit prix" ne veut pas dire "strict minimum" en fonctionnalité ni qualité bas de gamme. Kiqulov propose des montres connectées avec une tonne de fonctionnalités santé et un design très joli.

À la rédaction d'iPhoneSoft, on a été bluffé par ce modèle.

Destinée aux femmes, cette montre connectée compatible avec les iPhone et les smartphones sous Android offre un écran en verre trempé minéral conçu pour être résistant aux rayures, aux frottements du quotidien contre des objets et à l'usure. La marque propose un boitier en métal qui s'associe à la perfection avec le bracelet "milanais" qui est fourni dans le packaging.



En parlant de bracelet, Kiqulov en donne un deuxième en silicone. La marque a estimé que le premier est parfait pour le travail, le quotidien en général, mais ne conviendra pas pour une activité sportive à l'extérieur ou depuis son domicile, c'est pour cela qu'intervient un deuxième bracelet plus adapté au sport.

Au niveau de l'écran, la montre connectée propose un écran tactile LCD (pas d'OLED à ce tarif, logique) de 1,36 pouce. Attendez-vous à une haute résolution avec 360 x 360, 330 pixels PPI. Kiqulov assure que vous profiterez de couleurs vives et d'une qualité d'image exceptionnelle.

Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter au quotidien ?

Que ce soit les appels téléphoniques, le contrôle de la musique, la surveillance du rythme cardiaque, la montre de Kiqulov est impressionnante, voici tout ce qu'elle vous apportera :

Des appels téléphoniques de haute qualité grâce à un microphone antibruit intégré et un haut-parleur haute fidélité

Plus de 150 cadrans et des cadrans que vous pourrez personnaliser comme bon vous semble

Surveillance du rythme cardiaque plusieurs fois par heure, vous êtes immédiatement alerté en cas d'un rythme cardiaque anormal

Surveillance du sommeil

Mesure de la pression artérielle

Mesure de l'oxygène dans le sang

Suivi du cycle

Des rappels pour boire de l'eau afin de rester bien hydraté en période de canicule

Suivi de vos activités physiques via un capteur de mouvement (pas, calories, kilométrage, fréquence cardiaque et durée d'exercice)

20 modes d'entraînements (marche, course à pied, randonnée, vélo, basket-ball, natation, badminton, football, vélo elliptique, yoga, tennis de table, saut à la corde, base-ball, tennis, rugby, hula-hoop, golf, saut en longueur, abdominaux et volleyball)

La liste est longue !

Au-delà de toutes ces fonctionnalités, vous pourrez profiter d'une autonomie de 5 jours avec une utilisation fréquente, 10 jours pour une utilisation normale et 1 mois en veille. Des promesses d'autonomie surprenante et bien au-dessus de beaucoup d'acteurs sur le marché des montres connectées.

