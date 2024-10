En 2023, il y a eu 50 séries et films sur Apple TV+, moins qu'en 2022 !

Comparé à son lancement, Apple TV+ a un catalogue largement plus intéressant qu’avant, toutefois le service de streaming pommé ajoute largement moins de contenu que ses concurrents, en partie à cause de l’absence d’achat de contenus tiers. Selon une récente observation, Apple TV+ a ajouté en 2023, un total de 50 séries et films, soit une baisse de 10% comparé à 2022. L’explication est simple, il ne s’agit pas d’une baisse d’investissement, mais d’une conséquence directe à la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis.

Apple TV+ en baisse de vitesse sur l’ajout des nouveaux contenus

En 2023, Apple TV+ continue de gagner en réputation et en récompenses dans le secteur du streaming, malgré une légère baisse de sa production. Avec 50 nouvelles productions lancées cette année, représentant une diminution de 10 % par rapport à l’année précédente, Apple TV+ a su maintenir avec succès une diversité dans son contenu tout en faisant face à des défis majeurs.



Cette diversité se manifeste dans les 38 séries télévisées et 12 films ou émissions spéciales proposés, couvrant des genres variés tels que les drames, les comédies, les documentaires et les émissions pour enfants et familles. Des titres comme Hijack, Silo et Shrinking se sont particulièrement démarqués, renforçant la position d’Apple TV+ sur le marché.

L’une des difficultés rencontrées par Apple TV+ a été d’évaluer son succès de manière précise. Bien qu’elle ait été présente trois fois dans les classements de streaming Nielsen aux États-Unis, la mesure de son impact reste complexe, notamment en raison de la fluctuation du nombre d’abonnés. Beaucoup de personnes profitent des périodes promotionnelles mais choisissent de ne pas renouveler leur abonnement, pour diverses raisons, le prix plus élevé comparé à il y a un an ou encore l’absence d’achats de contenus tiers.

Pourquoi moins de contenus en 2023 ?

La réduction de la production en 2023 est en partie due aux grèves à Hollywood, qui ont affecté tant la production que le calendrier de lancement et les campagnes de marketing. En réponse, Apple TV+ a adopté une stratégie inédite, en lançant certains films en salle avant leur diffusion sur la plateforme. Killers of the Flower Moon et Napoléon sont les deux films au cœur de cette nouvelle stratégie.



Pour 2024, Apple a déjà prévu plusieurs productions interessantes qui sont en cours d’écriture, de tournage ou qui sont terminé avec une date de lancement déjà définie. Cette perte de vitesse constaté en 2023 ne devrait pas se reproduire l’année prochaine, les grèves des scénaristes et acteurs sont désormais terminées et toutes les séries et films ont repris leur production à Hollywood et partout aux Etats-Unis.



Rappelons quand même qu’Apple TV+ n’a pas été la seule plateforme de streaming à publier moins de contenus en 2023, les concurrents comme Netflix et Prime Video ont eux aussi été impactés par les grèves et ont retardé des séries et films qui devaient normalement sortir cette année et qui seront publiés finalement en 2024. Toutefois, leur stratégie est probablement meilleure que celle d’Apple, car l’absence d’ajout de contenus originaux est remplacée par l’achat de séries et films à des studios tiers, chose que refuse de faire Apple qui souhaite miser exclusivement sur les contenus originaux.