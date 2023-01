Découvrez les films et les séries les plus visionnés en 2022 sur les services de streaming

Les services de streaming ont complètement changé nos habitudes de consommation de contenus vidéos. Au lieu de regarder des chaines de TV en direct, nous avons désormais le réflexe de lancer un service de streaming et de sélectionner dans un catalogue la série ou le film que nous avons envie de voir. Cette nouvelle approche permet aux géants du streaming de comptabiliser chaque année des milliards de minutes de programmes visionnés.

Une année 2022 merveilleuse pour le streaming aux US

Dans une étude publiée sur son site, la société d'analyse Nielsen dévoile les programmes qui ont rencontré le plus de succès sur les services de streaming en 2022 aux États-Unis. Pour réaliser des classements, Nielsen se base sur la quantité de minutes visionnées, cela représente pour un pays grand comme les États-Unis des... millions d'années de contenus regardés !



Plus de 19,4 millions d'années de programmes ont été visionnés en streaming aux États-Unis en 2022, soit une croissance de 27% par rapport aux 15 millions d'années de 2021. Cette croissance peut être attribuée à l'arrivée massive de nouveaux services ainsi qu'à une augmentation du volume des séries et films originaux en streaming.

Ce qui semble plaire le plus sur les plateformes de streaming, ce sont les contenus originaux exclusifs, les abonnés des différents services visionnent en majorité ces contenus au détriment des séries et films acquis auprès d'autres studios.

Pour donner une visibilité sur les productions qui ont rencontré le plus de succès en 2022, Nielsen a partagé plusieurs tableaux en filtrant les films et séries originaux.

Les séries originales qui ont été les plus populaires aux États-Unis en 2022

On assiste à une domination spectaculaire des séries de Netflix, parmi les 15 places, 13 sont occupés par le service de streaming numéro 1 dans le monde. Comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Stranger Things arrive à la première place avec 52 milliards de minutes visionnés pour seulement 34 épisodes disponibles. En seconde position, on retrouve Ozark avec 31,3 milliards de minutes visionnés et pour fermer le TOP 3, Wednesday qui est sortie assez tard dans l'année, mais qui a très vite su créer une tendance sur les réseaux sociaux.

Les films qui ont rencontré le plus de succès en 2022 dans le secteur du streaming

Du côté des films, on remarque une présence légèrement plus timide de Netflix, le concurrent Disney+ arrive à occuper les deux premières places et domine le reste du classement avec plusieurs de ses films qui arrivent à se distinguer.

Encanto, la fantastique famille Madrigal est le film qui a été le plus visionné aux États-Unis l'année dernière. Malheureusement, nous ne l'avons pas sur Disney+ France à cause de la chronologie des médias. Au total, le film de Disney+ totalise 27,4 milliards de minutes de visionnages, une performance impressionnante quand on regarde les autres films qui dépassent difficilement les 10 milliards de minutes.



Disney+ semble s'en sortir largement mieux sur les films que les séries où Netflix est bien plus à l'aise. Comme vous pouvez le remarquer, Disney+ et Netflix se partagent le gâteau, on ne retrouve aucun concurrent pour les 15 premières places. Des résultats qui sont assez surprenants tout de même, car on a pu apercevoir l'année dernière de superbes films originaux sur des services comme Apple TV+ ou encore Prime Vidéo.



Source