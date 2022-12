WHATTAWATCH facilite la recherche de films et séries sur tous les services

Si, comme moi, vous êtes abonnés à plusieurs services de streaming, alors vous devez souvent perdre du temps à chercher si tel ou tel film est diffusé sur Apple TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max et autre Paramount+. Dans un autre genre, lorsque l'inspiration vous manque, vous ouvrez chaque application, vous parcourez toute la page d'accueil. Sans succès, vous passez au suivant.



Si vous en avez assez de tout ça, WHATTAWATCH est peut-être la solution. L'application vous permet de trouver des films et des émissions de télévision en quelques secondes.

Whattawatch cherche à la fois chez Netflix, Amazon, Apple, Disney...

Une fois téléchargée et installée gratuitement, Whattawatch n'a besoin de connaître que les services de streaming vous avez pour vous faire des suggestions. Vous pouvez évidemment affiner la recherche en sélectionnant un genre, le type ou encore la date de sortie. Il y a même une fonction "Favoris", qui vous permet de créer une liste programme à regarder. On peut d'ailleurs les partager pour en faire profiter ses proches.

Trouvez de nouveaux films et de nouvelles séries télévisées en quelques clics. Avec WhattaWatch, la recherche d'un bon film à regarder le dimanche soir devient amusante. Sélectionnez vos services de streaming, le genre de film que vous souhaitez regarder, et boom ! WhattaWatch trouvera le titre qui vous convient. Enregistrez vos films et séries préférés que vous trouvez et partagez-les avec vos amis. Gagnez des récompenses et devenez le meilleur Whattawatcher !

Outre un concept qui devrait intéresser un grand nombre d'utilisateurs, Whattawatch a eu la bonne idée de "gamifier" l'app avec des récompenses à gagner en remplissant différents objectifs. Pas bête.

Notre avis sur Whattawatch

​​​​​​​Whattawatch est plutôt bien faite, assez facile à utiliser et 100% gratuite (une publicité à regarder de temps en temps). En revanche, on constate une certaine latence dans les recherches, espérons qu'une prochaine mise à jour viennent améliorer ce point. De même, on attend l'ajout de MyCanal.

Qui cherchait une application de recherche multi-services ? Rappelons qu'en complément, vous pourriez télécharger une app de suivi des séries comme iTV Shows afin de savoir ce que vous avez déjà regardé et ce qui arrive bientôt, épisode par épisode.



N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, profitez-en pour nous dire quelle a été votre série préférée en 2022.

Télécharger l'app gratuite WHATTAWATCH