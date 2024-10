Plex ajoute les critiques sur les films et séries de votre bibliothèque

L’objectif de Plex a toujours été de proposer une interface propre, détaillée et moderne pour vos films et séries hébergées sur le disque dur d’un ordinateur ou sur un NAS. Si aujourd’hui Plex propose une interface qui n’a rien à envier à des géants comme Netflix ou Prime Video, l’application estime qu’elle peut faire encore mieux. La dernière idée en date concerne l’ajout des… critiques ! Vous n’aurez plus besoin de prendre votre iPhone pour aller voir les critiques d’un film avant de le commencer, tout sera directement afficher sur l’écran de votre téléviseur !

Plex ajoute les critiques

Plex continue d’évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience utilisateur. Prochainement, une toute nouvelle fonction de critiques pour les séries et films sera disponible sur Mac, PC, iOS, Android, ainsi que sur les téléviseurs via Apple TV et autres systèmes. Cette nouvelle option ne se limitera plus à une simple note, mais permettra de découvrir ce que les spectateurs ont pensé du contenu que vous vous apprêtez à visionner.



Les critiques proviendront dans un premier temps des autres utilisateurs de Plex et potentiellement après de plateformes comme AlloCiné et IMDb. L’objectif est d’afficher le plus grand nombre d’avis possible sur chaque fiche de film ou de série. Il sera donc facile de se faire une idée précise avant de lancer un contenu, grâce à une vue d’ensemble des retours des utilisateurs et des sites spécialisés.

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la continuité de la dimension sociale de Plex. L’an dernier, le service avait déjà introduit la fonction “Découvrez ensemble”, permettant de suivre des amis, partager ce qu’on regarde et noter les contenus. Vous pouvez ainsi savoir ce que vos amis ou collègues de travail ont regardé la veille et discuter de vos découvertes pendant la pause café.



Les critiques rédigées par les utilisateurs de Plex seront initialement partagées au sein de leur réseau d’amis. Cependant, une future mise à jour ouvrira la possibilité de les rendre publiques, accessibles à l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. Actuellement, Plex cherche des bêta-testeurs basés aux États-Unis pour évaluer cette fonctionnalité, mais les inscriptions ne sont pas encore disponibles en France. Espérons que cette situation évolue rapidement…

Comment écrire un avis ?

Pour rédiger un avis, les utilisateurs pourront utiliser l’interface Web ou les applications mobiles de Plex. Cependant, il ne sera pas possible de créer des critiques directement depuis l’application Plex sur les téléviseurs, même si une fonctionnalité vocale aurait pu être envisagée. L’utilisation d’un clavier physique ou virtuel reste préférable pour ce type d’interaction.



Plex tient à maintenir un espace sécurisé pour ses utilisateurs, la plateforme précise que toutes les critiques devront respecter les directives communautaires, sous peine de suspension des comptes fautifs. Il n’est pas encore précisé si ces suspensions seront temporaires ou définitives, mais Plex se montrera intransigeant face aux propos insultants ou dégradants.



Enfin, les utilisateurs auront la possibilité de filtrer les critiques qu’ils souhaitent voir, ou même de désactiver complètement cette fonctionnalité si elle ne leur convient pas. Plex met ainsi un point d’honneur à laisser chacun adapter son expérience selon ses préférences.



Source

Télécharger l'app gratuite Plex: Films, TV, musique