Amazon Prime Video autorise le partage d’extrait de films et séries

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Amazon a annoncé ce jeudi une mise à jour de son application Prime Video sur iOS. Désormais, les utilisateurs vont pouvoir partager de courts extraits de leur programme préféré sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible sur la plupart des services de streaming payants.



Amazon Prime Video permet de partager un bout de film

Comme l’explique la société, la nouvelle fonctionnalité de partage de vidéos est d'abord disponible pour les utilisateurs d'iOS, qui trouveront désormais un bouton "Partager un extrait" lors du visionnage d'un film ou d'une série TV.

D'un simple geste, l'application Amazon Prime Video générera un court clip de 30 secondes ajustable et partageable.

Comment ça marche :

Lorsque vous regardez un épisode dans l'application Prime Video sur votre appareil mobile iOS, appuyez sur le bouton "Partager un clip". Cela mettra en pause l'émission et ouvrira un clip, un écran de modification et de partage. Prime Video générera un clip de 30 secondes de ce que vous venez de regarder, et vous pourrez le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière pour affiner. Vous pourrez également le prévisualiser avant de le partager. Une fois que vous êtes prêt à partager un clip, appuyez sur l'icône "Partager" à l'écran, et vous pourrez le télécharger via Instagram, Facebook, Twitter, iMessage, Messenger et WhatsApp.

Malheureusement, l'option de partage ne sera disponible que pour certains contenus, mais il s'agit néanmoins d'une énorme amélioration par rapport au fait de ne même pas pouvoir partager même une capture d'écran de ce que vous regardez. La plupart des applications de streaming utilisent des protections DRM qui rendent l'écran noir lorsque vous prenez une capture d'écran ou enregistrez l'écran.

Selon Amazon, l'option de partage est déjà activée sur The Wilds, Invincible, Fairfax et les épisodes de la première saison de The Boys. La société promet de permettre le partage d’extrait pour plus de films et de séries télé à l'avenir.

