Google TV met fin aux achats de films et séries sur son app

Dans une démarche de rationalisation, Google annonce la fin des achats directs de films et séries sur Google TV et Android TV. Désormais, ces achats ne pourront se faire que via la plateforme YouTube, qui deviendra l'unique point de vente pour les contenus payants du géant américain.

YouTube : nouvelle plaque tournante des contenus payants chez Google

Dans une évolution qui vise à simplifier son écosystème, Google annonce que son service Google TV ne permettra plus d'acheter directement des films et séries TV. Désormais, ces achats ne pourront se faire que via YouTube. Ce changement va mettre plusieurs semaines à être effectif partout dans le monde.

Cette décision de rationaliser les achats de contenus sur une seule plateforme, YouTube, s'applique aussi bien à Google TV qu'à Android TV et l'application mobile Google TV. Cependant, les contenus précédemment achetés resteront accessibles sur toutes les plateformes, y compris YouTube.

Si cette mise à jour retire une fonctionnalité de Google TV, elle permet de mieux canaliser les ventes de contenus sur YouTube. Un choix qui s'inscrit dans la stratégie de Google de continuellement unifier ses services, même si cela implique parfois la suppression de certaines options.

Cette évolution lancée par Google montre sa volonté de rendre YouTube incontournable pour la consommation de contenus vidéo, mais aussi de musique et de podcasts. Un pari qui pourrait renforcer la position dominante de la plateforme dans les années à venir.

Google s'inspire largement d'Apple

C'est en réalité Apple qui semble avoir inspiré l'approche de Google avec sa propre application Apple TV+. Dès son lancement, celle-ci a permis non seulement d'accéder aux contenus originaux d'Apple, mais aussi de louer et acheter des films et séries tiers, le tout au sein d'une seule expérience centralisée — depuis la mise au ban d'iTunes.

Cette stratégie de regrouper l'intégralité de l'offre vidéo payante dans une application unique permettait à la firme de Cupertino de valoriser sa plateforme TV+ comme guichet universel. Un pari ambitieux visant à simplifier l'accès aux contenus pour l'utilisateur final. Apple TV+ permet aussi de centraliser d'autres plateformes en donnant accès à MyCanal ou Disney+ au sein de l'application par exemple, ce que permettait Google TV avant la transition sur YouTube.

Google semble aujourd'hui s'inspirer de ce modèle en centralisant désormais tous les achats vidéo sur YouTube. La plateforme de streaming gratuit deviendra ainsi la porte d'entrée unique pour consommer l'ensemble des contenus payants de Google.

