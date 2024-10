Apple en négociation pour acheter des licences de films afin d'agrandir le catalogue d'Apple TV+

Dès le premier jour du lancement d'Apple TV+, la firme de Cupertino a eu une stratégie bien précise : mettre uniquement en avant des contenus originaux dans le catalogue de son service de streaming. Cette approche a été vivement critiquée aux États-Unis et à l'international, car pendant de nombreux mois après le lancement, le catalogue d'Apple TV+ est resté incroyablement vide, ce qui a ralenti le décollage de la part de marché d'Apple TV+. Aujourd'hui, le service de streaming semble changer progressivement de méthode...

Apple TV+ pourrait bientôt proposer des films sous licences

Depuis qu'Apple TV+ existe, les abonnés retrouvent en très grande majorité des films, séries et documentaires originaux venant soit d'Apple Studios ou d'un studio tiers qui a été missionnée par Apple pour la production et la réalisation du contenu. Cette approche des contenus originaux semble commencer à s'épuiser puisque la firme de Cupertino constate que la part de marché de son service de streaming ne décolle pas.



Au premier trimestre de 2024, Apple a réalisé un test aux États-Unis en investissant massivement dans les licences de 50 films de studios hollywoodiens. Les abonnés américains ont eu accès sans coût supplémentaire à des films comme 21 Jump Street, 300, American Sniper, Bad Boys, Jurassic World, Titanic, Zombieland, Zoolander... Visiblement, cette expérimentation de sortir un peu des contenus originaux a porté ses fruits, car Apple va renouveler l'expérience !

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple est entré en contact ces dernières semaines avec plusieurs studios hollywoodiens pour investir dans les licences de nouveaux films. Le géant californien souhaite, par cette initiative, renforcer le catalogue d'Apple TV+ en ajoutant de nouveaux contenus non originaux.



La nouveauté cette fois-ci, c'est que les films sous licences seraient disponibles aux États-Unis, mais aussi à l'international, partout où Apple propose un accès à son service de streaming. Si cela se confirmait, Apple TV+ pourrait devenir un service de streaming avec 2 à 3 fois plus de contenus qu'actuellement. Apple pourrait également faciliter la recherche des films sous licence avec des catégories dédiés à Apple TV+ (comédie, action, horreur...), comme on peut le voir sur les services de streaming concurrents.



Apple ne devrait pas avoir de mal à négocier l'achat de films, car les studios comme Warner Bros, Disney, Universal... sont nombreux à chercher des collaborations avec des services de streaming pour vendre les licences de leurs films. Cela permet d'augmenter les revenus et de faire vivre financièrement plus longtemps un film, même si celui-ci est sorti au cinéma il y a plusieurs années. Le rapport indique que ces accords potentiels à venir entre Apple et les studios hollywoodiens ne concerneraient que les films, les séries resteront uniquement des séries Apple.