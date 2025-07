Apple alerte sur une campagne d'espionnage d'iPhone en Iran

Apple surveille de près les tentatives d'espionnage sophistiquées visant ses utilisateurs et n'hésite pas à les alerter quand les menaces deviennent critiques. C'est exactement ce qui s'est produit récemment en Iran, où plusieurs possesseurs d'iPhone ont reçu des notifications inhabituelles de la firme de Cupertino.

Des alertes rares pour une menace exceptionnelle

Plus d'une douzaine d'utilisateurs iraniens ont été prévenus par Apple qu'ils faisaient l'objet d'attaques de logiciels espions particulièrement avancées, selon un rapport de Bloomberg. Ces notifications, baptisées "Threat notifications", ne sont envoyées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la marque à la pomme détecte des cyberattaques d'une sophistication extrême.

Les victimes identifiées travaillaient principalement dans le secteur technologique iranien ou occupaient des postes gouvernementaux. Certaines cibles vivaient même à l'étranger, marquant une première dans l'utilisation de tels outils d'espionnage à la fois à l'intérieur de l'Iran et contre la diaspora iranienne.

Apple a qualifié ces attaques d'« exceptionnellement rares » et a précisé qu'elles coûtaient « des millions de dollars » à développer. La firme californienne a expliqué aux victimes que cette sophistication et ces coûts exorbitants placent ces opérations « parmi les menaces numériques les plus avancées qui existent aujourd'hui ».

Une cyberguerre silencieuse aux enjeux géopolitiques

Ces alertes ont été envoyées dans les mois précédant l'intensification du conflit entre l'Iran et Israël, début 2025. Les experts en cybersécurité soupçonnent l'utilisation d'exploits « zero-day zero-click », une technique particulièrement redoutable qui permet de compromettre un appareil sans aucune interaction de la part de la victime.

Hamid Kashfi, chercheur en cybersécurité basé en Suède, a identifié douze victimes supplémentaires à l'intérieur de l'Iran. Il note que ces attaques représentent « un niveau supérieur aux campagnes de piratage typiques » par leur sophistication technique. Paradoxalement, certaines victimes ont préféré remettre leurs iPhone aux services de sécurité iraniens plutôt qu'à des experts indépendants, illustrant le climat de peur qui règne.

Cette situation rappelle l'importance du système d'alertes d'Apple, déployé dans plus de 150 pays depuis 2021. Bien que la marque ne révèle jamais l'origine des attaques, elle recommande aux utilisateurs concernés d'activer le mode Isolement, de maintenir leurs appareils à jour et de consulter des spécialistes en sécurité numérique.