Apple alerte face à une nouvelle vague de spyware sur iPhone

Ces derniers jours, Apple a pris l’initiative de prévenir certains utilisateurs d’iPhone à travers le monde d’une potentielle attaque de spyware mercenaire visant leurs appareils. Derrière cette terminologie presque hollywoodienne, ce sont des menaces bien réelles qui, une fois infiltrées, peuvent accéder à l’intégralité de la vie numérique ciblée.

Une notification qui en dit long sur la situation mondiale

Depuis 2021, Apple avait promis de prévenir ses utilisateurs dès qu’un indice sérieux laissait penser à une attaque de type “spyware d’État”, comme Pegasus. Mais la particularité de la vague d’alertes envoyées cette semaine tient dans son ampleur : des journalistes, militants et personnalités, de l’Italie aux Pays-Bas, ont reçu une notification officielle, soutenant que leur iPhone était ciblé spécifiquement à cause de leur profil public. L’avertissement, très explicite, précise :

Apple a détecté que vous êtes la cible d'une attaque de spyware mercenaire, probablement liée à qui vous êtes ou ce que vous faites. Nous avons une forte confiance dans cette alerte, prenez-la au sérieux.

Apple reste volontairement discrète sur les techniques de détection et l’origine précise des attaques, afin de ne pas donner d’avantage aux pirates. Notons que ces offensives ne sont pas l’apanage des gouvernements : de plus en plus de firmes privées développent et vendent ces outils redoutablement efficaces à toute entité prête à payer, brouillant les pistes et compliquant la riposte. D’ailleurs, la firme de Cupertino refuse désormais d’évoquer explicitement les “attaques d’État”, préférant un terme plus générique.

Recommandations et bouclier numérique made in Apple

Qu’on ait reçu ou non cette alerte, Apple rappelle les bons gestes pour renforcer la sécurité de son iPhone : installer la dernière mise à jour d’iOS (en l’occurrence iOS 18.4.1, qui colmate plusieurs failles critiques), activer le mode Isolement (Lockdown), et éviter d’ouvrir tout lien suspect. Pour les personnes particulièrement exposées, Apple conseille aussi de contacter des experts de la cybersécurité, notamment via des organismes comme Access Now.

Cette nouvelle salve d’alertes rappelle que même dans l’écosystème réputé fermé d’Apple, la menace évolue et nécessite une vigilance constante. Google, WhatsApp et d’autres géants agissent aussi en ce sens, preuve que la cybersurveillance privée se banalise. Pour les utilisateurs, la première ligne de défense reste une hygiène numérique irréprochable et le suivi attentif des recommandations Apple, qui demeure l’une des rares entreprises à communiquer ouvertement sur ces menaces.



Source