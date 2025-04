Apple stocke des milliers d'iPhone aux USA face aux taxes de Trump

Face à l'imminence des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump, Apple a mis en place une stratégie audacieuse pour protéger ses marges et éviter une hausse immédiate des prix pour les consommateurs américains. La firme à la pomme a orchestré une opération logistique d'envergure pour constituer des stocks massifs d'iPhone sur le sol américain.

Une course contre la montre pour éviter les taxes

Selon des informations rapportées par The Times of India, Apple a affrété pas moins de cinq avions remplis d'iPhone et d'autres produits en provenance d'Inde et de Chine "en seulement trois jours durant la dernière semaine de mars". Cette manœuvre exceptionnelle visait à anticiper l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers.

Le calendrier est particulièrement serré : une taxe de base de 10% sur toutes les importations aux États-Unis est entrée en vigueur le 5 avril, mais le 9 avril marquera l'application des tarifs dits "réciproques" bien plus élevés. Ces derniers porteront les taxes à 54% pour les produits en provenance de Chine et à 27% pour ceux fabriqués en Inde.

Cette période est habituellement calme pour les expéditions d'Apple, qui se prépare normalement à réduire la production des modèles actuels avant le lancement des nouveaux iPhone en septembre. Mais l'urgence de la situation a poussé l'entreprise à agir rapidement.

Une stratégie temporaire aux implications importantes

En constituant ces stocks importants, Apple pourrait maintenir ses prix actuels pendant plusieurs mois aux États-Unis, selon les sources citées. Les entrepôts américains de la marque seraient approvisionnés pour "plusieurs mois", ce qui pourrait permettre d'éviter une hausse des prix jusqu'au lancement de l'iPhone 17 à l'automne.

Cependant, tous les produits Apple ne bénéficieront pas de cette protection. Les Mac configurés sur mesure, par exemple, sont généralement expédiés directement des usines chinoises vers les consommateurs américains, ce qui les expose directement aux nouveaux tarifs.

L'impact de ces mesures se fait déjà sentir sur les marchés financiers, avec une chute de près de 5% de l'action Apple en une seule journée et de 18% sur les cinq derniers jours. La situation pourrait encore s'aggraver, Donald Trump ayant menacé d'imposer 50% de tarifs supplémentaires sur les importations chinoises si Pékin ne revient pas sur ses taxes de rétorsion de 34%, ce qui porterait le total à un niveau record de 104%.

Cette situation met en lumière l'importance croissante de l'Inde dans la stratégie de production d'Apple, qui y assemble déjà toute la gamme des iPhone 15 et 16. Avec un écart de taxation de 27 points entre les produits chinois et indiens, l'entreprise de Tim Cook pourrait accélérer son transfert de production vers le sous-continent indien.