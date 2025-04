Apple veut produire plus d’iPhone au Brésil pour contourner les tarifs douaniers de Trump

L’annonce cette semaine par le président Trump de nouveaux tarifs douaniers sur les produits importés devrait fortement affecter les entreprises américaines, notamment Apple, qui dépend largement de la Chine pour ses approvisionnements. En guise de première réponse, Apple envisagerait d’étendre ses opérations d’assemblage d’iPhones au Brésil afin d’échapper à ces tarifs coûteux imposés par les États-Unis. Le Brésil profite d’un taux bien plus faible.

Le Brésil comme solution temporaire

Selon des sources citées par le magazine brésilien Exame, Apple explore la possibilité d’agrandir son usine existante au Brésil pour réduire les droits d’importation sur les iPhones. Depuis 2011, Apple collabore avec Foxconn, un fabricant taïwanais, pour assembler des produits dans une usine à São Paulo. Bien que cette installation se soit concentrée sur la production d’iPhones d’entrée de gamme pour le marché local en raison de sa capacité limitée, l’entreprise prévoit désormais d’élargir la gamme de modèles fabriqués sur place dans un avenir proche.

Ce projet d’expansion au Brésil a débuté l’année dernière, avec des améliorations apportées aux machines et aux processus industriels de l’usine. L’Anatel, le régulateur brésilien des télécommunications, a récemment certifié Apple et Foxconn Brésil pour assembler l’iPhone 16 localement, après le succès de la production des iPhone 13, 14 et 15. Le rapport laisse également entendre que des iPhone 16 Pro pourraient être fabriqués au pays de Neymar pour la première fois.



En cas de succès, ce changement de stratégie permettrait aux iPhones assemblés au Brésil de répondre non seulement à la demande locale, mais aussi d’être exportés vers les États-Unis, où ils seraient soumis à un tarif bien plus faible de 10 % – contre 34 % pour les produits en provenance de Chine et 26 % pour ceux d’Inde, un autre centre d’assemblage d’iPhones. Le président Trump a présenté ces tarifs douaniers comme « réciproques », reflétant ce que d’autres pays imposent aux importations américaines.

L’action au plus bas

L’annonce des tarifs a déjà eu un impact sur Apple, dont les actions ont chuté de plus de 15 %, effaçant plus 300 milliards de dollars de sa valeur boursière. D’autres entreprises américaines, comme Nvidia, ont ressenti les répercussions, tandis que Nintendo a reporté le lancement de la Switch 2 aux États-Unis en raison de l’incertitude entourant les tarifs.