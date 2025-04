Trump pourrait à nouveau exempter Apple des tarifs douaniers

Le président américain Donald Trump, après avoir annoncé une pause sur certains des lourds tarifs qu’il a instaurés plus tôt aujourd’hui, s’est exprimé devant la presse à la Maison Blanche, laissant entendre des commentaires qui pourraient représenter un soulagement potentiel pour Apple.

Trump ouvre la porte

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait d’exempter certaines entreprises américaines de futurs tarifs douaniers, Trump a confirmé que c'était une possibilité. Il a déclaré qu’avec le temps, il examinerait la situation, soulignant que certaines entreprises sont davantage impactées en raison de leur nature. Il a mis en avant sa volonté de faire preuve de flexibilité dans ces cas.



Lors de son premier mandat, le PDG d’Apple, Tim Cook, avait réussi à convaincre Trump d’exempter les appareils Apple des tarifs, mais cette fois-ci, Cook n’a pas obtenu de laissez-passer, en tout cas à date.



Cette déclaration laisse donc une ouverture pour Apple d'éviter la catastrophe.

Une pause sur les taxes

L’annonce par Trump de taxes exceptionnellement élevées mercredi dernier a provoqué une chute brutale du marché boursier, les actions d’Apple dégringolant de plus de 15 %. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’à l’annonce de la pause temporaire hier, après quoi le marché s’est stabilisé, et l’action d’Apple a clôturé près de 199 dollars par action, contre une ouverture à 172 dollars. Trump a introduit une suspension de 90 jours des tarifs spéciaux « réciproques », y compris le tarif de 46 % sur le Vietnam et celui de 32 % sur Taïwan. Cependant, cette pause ne s’applique pas aux marchandises en provenance de Chine, qui restent soumises à un tarif de base de 10 % pendant que les taux plus élevés sont en attente. Les taxes sur la Chine ont grimpé à 125 %, effectifs immédiatement, Trump expliquant qu’il a suspendu les autres tarifs car « les gens commençaient à se sentir un peu mal à l’aise ».

Accent sur la fabrication aux États-Unis

Lors de son échange avec la presse, Trump a réaffirmé son objectif de renforcer la fabrication aux États-Unis, affirmant que la dépendance d’Apple envers la Chine pour sa production est insoutenable. Il a soutenu que l’investissement prévu par Apple de 500 milliards de dollars dans une usine aux États-Unis — lié à la construction de serveurs Apple Intelligence à Houston, Texas — n’aurait pas eu lieu sans ses politiques.



Cependant, la majorité de la fabrication des appareils Apple restera à l’étranger, car déplacer sa chaîne d’approvisionnement complexe aux États-Unis est irréalisable en raison des coûts élevés et du manque de travailleurs qualifiés dans la fabrication de pointe.



Selon la politique actuelle, Apple doit payer un tarif de 125 % sur les marchandises importées de Chine aux États-Unis. Toutefois, elle peut importer des appareils depuis des pays comme l’Inde, Taïwan et le Vietnam au taux réduit de 10 %.



À l'heure de ces lignes, il y a peu de chances que les prix de l'iPhone 17 restent les mêmes que ceux que l'on connait actuellement...