Apple a plusieurs façons d’atténuer l’impact des tarifs douaniers de Trump

Mercredi, le président américain Donald Trump a dévoilé des plans pour imposer des tarifs substantiels sur les importations en provenance de nombreux pays, à compter du 9 avril. Ces tarifs—fixés à 54 % pour la Chine, 26 % pour l’Inde et 46 % pour le Vietnam—affecteront directement la chaîne d’approvisionnement d’Apple, en particulier pour les iPhones et autres produits importés aux États-Unis. Le cours de l’action d’Apple a déjà chuté de plus de 10 % suite à cette annonce. De quoi faire augmenter les prix ou faire baisser les bénéfices de l'entreprise.

Des taxes fortes pour tous

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement, Ming-Chi Kuo, si Apple absorbe les coûts accrus sans augmenter ses prix, sa marge brute pourrait diminuer de 8,5 % à 9 %. En 2024, Apple affichait une marge brute solide de 46 %, un indicateur clé de rentabilité reflétant le pourcentage des revenus restant après les coûts de production. Une baisse significative pourrait ramener cette marge sous les 40 %, bien que Kuo estime que cette baisse serait temporaire.

Pour contrer l’impact des tarifs douaniers, dont personne ne semble pouvoir y échapper, il propose cinq stratégies qu’Apple pourrait adopter :

Augmenter la production d’iPhones en Inde

Kuo suggère que déplacer plus de 30 % de la production mondiale d’iPhones vers l’Inde pourrait limiter la perte de marge brute à seulement 1 % à 3 %. Cela dépend de la capacité de l’Inde à obtenir des exemptions tarifaires grâce à de nouveaux accords commerciaux avec les États-Unis, en faisant un centre de production viable. Augmenter les prix des modèles iPhone Pro

Aux États-Unis, les iPhones haut de gamme comme les modèles Pro et Pro Max représentent 65 à 70 % des ventes de nouveaux modèles. Kuo note que « les consommateurs haut de gamme sont relativement plus tolérants aux hausses de prix », suggérant qu’Apple pourrait augmenter les prix de ces modèles si nécessaire. Renforcer les subventions des opérateurs pour les iPhones

Apple pourrait négocier avec les opérateurs pour qu’ils offrent des subventions plus importantes, compensant ainsi une partie des hausses de coûts dues aux tarifs pour les consommateurs. Réduire la valeur des reprises

En diminuant la valeur offerte pour les reprises, Apple pourrait récupérer une partie des coûts supplémentaires imposés par les tarifs. Faire pression sur les fournisseurs pour réduire les coûts

Apple pourrait exercer une pression accrue sur ses fournisseurs pour qu’ils diminuent les coûts des composants et de la fabrication, une tactique qu’elle a déjà utilisée avec succès par le passé.

Bien que ces mesures puissent amortir le choc, les tarifs douaniers représentent un défi pour la rentabilité d’Apple. Si certains sont surpris, d'autres l'annonçaient depuis des mois, ces mesures étant dans le programme de Donald Trump pour relancer l'économie locale, notamment l'industrialisation et l'emploi. En procédant ainsi, Trump vise également les entreprises chinoises, en limitant l'importation de voitures (BYD notamment), de colis (Shein et autre Temu) et autres produits.



Si Apple devrait donc en faire les frais dès le 9 avril, cependant, avec des ajustements stratégiques, l’entreprise pourrait surmonter cette tempête et maintenir sa résilience financière.