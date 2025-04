L'action AAPL rebondit de 15% suite à la suspension des tarifs douaniers de Trump

Après plusieurs jours de chute libre, l'action Apple a enfin repris des couleurs mercredi, enregistrant une hausse spectaculaire suite aux annonces de Donald Trump concernant les tarifs douaniers. Si la situation reste compliquée pour le géant californien, particulièrement exposé au marché chinois, les investisseurs semblent retrouver un certain optimisme grâce à la possibilité d'exemptions et à la suspension des tarifs douaniers sur la plupart des pays du globe.

Un rebond spectaculaire mais fragile

L'action Apple a connu une journée particulièrement mouvementée mercredi. Après avoir ouvert à 171,95 dollars et même touché les 169 dollars en pré-marché, le titre s'est rapidement redressé suite aux annonces de Donald Trump. À la clôture, l'action AAPL affichait un cours de 198,85 dollars, soit une hausse impressionnante de 15,3% par rapport à la veille.

Ce rebond spectaculaire permet à Apple de retrouver une capitalisation boursière de 2,99 trillions de dollars et de reprendre la première place des entreprises américaines les plus valorisées, devant Microsoft. Toutefois, le titre reste encore loin de son niveau d'il y a une semaine, quand il s'échangeait à 223,89 dollars le 2 avril. La route vers une récupération complète pourrait être longue. Au moment on l'on écrit ces lignes, l'action se stabilise au niveau des 190 dollars.

Une décision présidentielle à double tranchant

L'élément déclencheur de ce rebond réside dans la décision de Donald Trump d'instaurer une pause de 90 jours sur les nouveaux tarifs douaniers pour plus de 75 pays qui se sont montrés ouverts à négocier avec les États-Unis. Pendant cette période, ces pays verront leurs tarifs limités à 10%. Prudence donc : on ne sait pas ce que décidera Donald Trump dans trois petits mois.

Cependant, cette décision comporte aussi un volet spécifique à la Chine, bien moins favorable : les tarifs sur les importations chinoises grimpent immédiatement à 125%, contre 104% précédemment. Cette escalade ciblée contre Pékin pourrait considérablement affecter Apple, dont une grande partie de la chaîne d'approvisionnement reste basée en Chine.

Ce qui explique notamment le rebond du titre Apple, ce sont les déclarations de Trump évoquant la possibilité d'exemptions pour certaines entreprises américaines particulièrement vulnérables. Donald Trump, citant Apple dans ses propos, déclare :

Il y a des entreprises qui, par leur nature, sont plus durement touchées. Nous allons examiner cela. Regardez Apple, ils vont dépenser 500 milliards de dollars pour construire une usine. Ils ne feraient pas ça si je n'avais pas fait cela. Ils continueraient simplement à construire en Chine, et c'est insoutenable.

Ces commentaires laissent entrevoir la possibilité que la firme à la pomme puisse bénéficier d'un traitement spécial, comme cela avait déjà été le cas lors du premier mandat de Trump. Cette perspective d'exemption, combinée à la pause sur les tarifs pour de nombreux pays où Apple pourrait déplacer sa production, explique en grande partie l'enthousiasme des investisseurs.



Dans les prochains mois, Apple pourrait accélérer son désengagement de la Chine au profit de l'Inde, du Vietnam, et même des Etats-Unis pour certains produits. Le chemin est encore long car la Chine dispose d'un savoir-faire et de compétences qui n'existent tout simplement pas ailleurs. Pendant la phase de transition, l'entreprise de Tim Cook va devoir négocier promptement ou les produits fabriqués en Chine coûteront trois fois plus cher aux Etats-Unis, et ce n'est souhaitable pour personne.