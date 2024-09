Apple produit son iPhone 16 au Brésil (en plus de la Chine et l’Inde)

Il y a quelques années encore, Apple assemblait uniquement ses iPhone en Chine, un pays où les salaires sont bas et où il est facile de maximiser la marge de bénéfice sur chaque iPhone. Cependant, avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ainsi que les confinements en Chine qui ont paralysé le fonctionnement des usines, Apple s’est dit qu’il était peut-être préférable de s’ouvrir à des alternatives au Made in China ! Désormais, les iPhone sont produits en Inde, mais aussi au… Brésil !

Une production brésilienne pour l’iPhone 16

Pour la première fois de son histoire, Apple assemble un iPhone de dernière génération en dehors de l’Asie. En plus de la Chine et de l’Inde, le Brésil rejoint désormais la liste des pays participant à la fabrication de l’iPhone 16, il est donc possible de voir des modèles « Made in Brasilia » en circulation dans le monde.



Si cela est une bonne nouvelle pour le Brésil, car de nouveaux emplois sont créés, il y a quand même une mauvaise nouvelle : seul l’iPhone 16 est concerné par cette production brésilienne, cela signifie que les modèles Pro et Plus resteront des exclusivités Inde et Chine. Cette approche montre qu’Apple n’a pas encore totalement confiance envers une production brésilienne, car l’entreprise cherche à maintenir la production de ses modèles haut de gamme en Asie.

Un renforcement de la collaboration avec Foxconn

Pour mener à bien ce projet au Brésil, Apple continue de collaborer avec son partenaire de longue date, Foxconn. L’usine située à Jundiaí, dans l’État de São Paulo, a été sélectionnée pour assurer cette production. Cette collaboration permet à Apple de bénéficier d’une expertise solide tout en réduisant les délais de lancement au Brésil. Concrètement, les consommateurs brésiliens pourront mettre la main sur l’iPhone 16 une semaine seulement après sa sortie en France, contre un mois auparavant. Cela fait quand même une sacré différence pour le chiffre d’affaires généré par Apple au Brésil !



Fabriquer l’iPhone 16 au Brésil n’est pas seulement une question de diversification de la production. Apple tire également parti d’avantages fiscaux en produisant localement. En évitant les lourdes taxes d’importation brésiliennes, l’entreprise améliore ses marges tout en rendant ses produits plus compétitifs sur le marché local. C’est un atout essentiel dans un pays où les tarifs douaniers peuvent considérablement augmenter le prix final des produits électroniques.

Une stratégie mondiale en pleine évolution

L’expansion de la production de l’iPhone 16 vers le Brésil reflète une tendance plus large chez Apple : réduire sa dépendance à la Chine pour l’assemblage de ses produits. À l’heure où les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine persistent, Apple continue de chercher des solutions pour protéger ses chaînes d’approvisionnement et sécuriser sa capacité de production.



Avec l’Inde et désormais le Brésil, Apple diversifie ses bases de fabrication tout en optimisant ses coûts et délais de livraison. Cette décision pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de production dans d’autres pays, notamment pour les futurs modèles d’iPhone.