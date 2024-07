Le Wi-Fi 7 est officiellement lancé, l'iPhone 16 Pro sera le premier produit Apple à en profiter

Le consortium "Wi-Fi Alliance" nous avait déjà présenté sa norme Wi-Fi 7 en 2022, mais il aura fallu attendre le CES 2024 pour le lancement officiel de cette nouvelle génération. Comme attendu, le WiFi 7 offre une latence nettement plus faible et des vitesses de transfert beaucoup plus élevées, ce qui la rend idéale pour les appareils de réalité mixte et la diffusion en continu 8K. Si vous vous demandez ce qui l'en est des produits Apple, lisez la suite.

Les différences entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 ?

Alors que la norme Wi-Fi 6E, disponible sur iPad Pro M2, MacBook Pro M3 et autre iPhone 15 Pro, est essentiellement du Wi-Fi 6 avec prise en charge de la bande 6 GHz, le Wi-Fi 7 apporte des améliorations plus significatives. Ainsi, le WiFi 7 est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 46 Gbps. C'est cinq fois plus rapide que la génération actuelle de Wi-Fi qui plafonne à 9 Gbps, au mieux.

Mais le Wi-Fi 7 n'est pas seulement plus rapide. Il fonctionne sur des canaux de 320 MHz, qui sont beaucoup plus larges que les canaux utilisés par les générations précédentes de la norme Wi-Fi. Combiné à la bande des 6 GHz, cela permet de réduire considérablement les interférences et l'encombrement des signaux. C'est une très grande avancée pour nos maisons et bureaux toujours plus connectés.



Avec le Wi-Fi 7, les appareils peuvent transmettre et recevoir des données simultanément sur plusieurs liaisons de fréquences différentes, ce qui permet également d'atteindre des vitesses de transfert plus élevées et de réduire les temps de latence. C'est aussi probablement intéressant d'un point de vue sécurité des données. De plus, la technologie 4K QAM permet de transmettre plus de données à la fois.



Concrètement, le WiFi 7 permet aux appareils compatibles d'améliorer considérablement le jeu en ligne, le streaming ultra HD ou encore les appareils comme le Vision Pro, qui ont besoin de beaucoup de données pour afficher un rendu 3D en AR/VR.



Voici les points clés cités dans le communiqué :

Canaux de 320 MHz : disponibles dans les pays qui mettent la bande de 6 GHz à la disposition des utilisateurs de la technologie Wi-Fi, les canaux ultra-larges doublent la taille des canaux actuels les plus larges pour faciliter les vitesses des appareils multigigabit et les débits élevés.

: disponibles dans les pays qui mettent la bande de 6 GHz à la disposition des utilisateurs de la technologie Wi-Fi, les canaux ultra-larges doublent la taille des canaux actuels les plus larges pour faciliter les vitesses des appareils multigigabit et les débits élevés. Fonctionnement multiliens (MLO) : permet aux appareils de transmettre et de recevoir des données simultanément sur plusieurs liaisons pour augmenter le débit, réduire la latence et améliorer la fiabilité.

: permet aux appareils de transmettre et de recevoir des données simultanément sur plusieurs liaisons pour augmenter le débit, réduire la latence et améliorer la fiabilité. 4K QAM : permet d'atteindre des taux de transmission 20% plus élevés que 1024 QAM

: permet d'atteindre des taux de transmission 20% plus élevés que 1024 QAM 512 Compressed block-ack : améliore l'efficacité et réduit les frais généraux

: améliore l'efficacité et réduit les frais généraux RU multiples vers une seule STA : améliore la flexibilité de la programmation des ressources spectrales afin d'améliorer l'efficacité du spectre.

: améliore la flexibilité de la programmation des ressources spectrales afin d'améliorer l'efficacité du spectre. Accès déclenché à la liaison montante : optimise l'accès déclenché à la liaison montante défini par la norme Wi-Fi 6 pour prendre en charge les flux sensibles à la latence et satisfaire aux exigences de qualité de service.

: optimise l'accès déclenché à la liaison montante défini par la norme Wi-Fi 6 pour prendre en charge les flux sensibles à la latence et satisfaire aux exigences de qualité de service. Emergency Preparedness Communication Services (EPCS) : offre aux utilisateurs une expérience transparente des services de sécurité nationale et de préparation aux situations d'urgence (NSEP) tout en maintenant la priorité et la qualité de service dans les réseaux d'accès Wi-Fi.

Des marques comme Netgear et Linksys proposent déjà des routeurs WiFi 7.

Le WiFi 7 sur quels appareils Apple ?

Alors que le Vision Pro aurait été le premier client idéal pour le WiFi 7, il faudra attendre l'iPhone 16 Pro. Oui, le téléphone d'Apple à venir en septembre prochain devrait introduire la norme chez le constructeur.



L'analyste Jeff Pu a indiqué il y a quelques mois que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max prendront en charge le Wi-Fi 7 dans le courant de l'année. Il a même ajouté que les deux smartphones auront droit à une puce 5G avancée. On peut supposer que l'iPad et le Mac bénéficieront également de cette technologie par la suite, cela nous semble un peu court pour l'iPad Pro M3 à venir en mars.



Une chose est (quasiment) sûre, le casque Vision Pro n'en profitera pas. Il sort le 2 février.

