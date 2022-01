MediaTek fait la démo du WiFi 7 802.11be : haut débit et faible latence

Il y a 1 heure (Màj il y a 21 min)

Geekeries

Alban Martin

2



Et oui, on parle déjà du Wi-Fi 7. Alors que le Wi-FI 6E a été officiellement validé l'été dernier apportant une vitesse de transfert 40% plus importante, MediaTek annonce ses premières démonstrations de WiFi 7. Nommée 802.11be, cette nouvelle norme de réseau sans fil domestique sera capable d'offrir une vitesse 2,4 fois plus grande que le Wi-Fi 6 avec des pointes à 40 Gb/s.

Le WiFi 7 pourrait remplacer le câble Ethernet

La société MediaTek qui commercialise notamment des processeurs utilisés dans de nombreux smartphones Android, a donc présenté sa technologie Wi-Fi 7 Filogic qui s'appuie sur la norme IEEE 802.11be. En toute logique, le constructeur se targue d'atteindre les débits maximums théoriques grâce notamment à sa technologie multiliaisons qui agrège plusieurs canaux sur différentes bandes de fréquences simultanément pour optimiser le transfert et ainsi être moins dépendant des interférences et autres perturbations. Mais ce n'est pas tout, puisque MediaTek met en avant ses capacités en faible latence. Selon le spécialiste en semiconducteurs basée à Taïwan, le WiFi 7 pourra enfin véritablement remplacer le réseau filaire à très haut débit grâce à une latence particulièrement faible. Un argument de poids, notamment pour les joueurs en réseau, mais aussi les consommateurs de contenus en ultra haute résolution comme la 4K et bientôt la 8K. De quoi même entrevoir de nouvelles possibilités pour les casque AR/VR comme celui qu'Apple prépare activement.

Enfin, comme on pouvait s'en douter, la norme 802.11be sera rétrocompatible avec les appareils actuels adaptés pour le WiFi 6 qui utilisent des fréquences de 2,4, 5 et 6 GHz. De toute façon, le WiFi 7 n'arrivera pas avant 2023 dans les produits grand public, le temps de finaliser les contours techniques et surtout d'être certifié par la Wi-Fi Alliance puis les organismes européens, américains et asiatiques.