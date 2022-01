Le casque AR/VR à 2000$ pourrait s'appeler Apple Vision, Apple Reality ou Apple Sight

C'est l'une des nouveautés qui enflamme les rumeurs depuis plusieurs années, Apple pourrait prochainement proposer un casque AR et VR. Pour la firme de Cupertino, ce produit sera l'occasion...

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient de publier sa traditionnelle newsletter "Power On" concernant les plans d'Apple. Cette fois, il est question des futurs produits, les très attendus...

Il pense également qu'Apple pourrait appeler le produit Apple Lens ou même Apple Goggles . De notre côté, on pense aussi à Apple View . Il va falloir patienter avant de connaître le nom définitif du casque, soit lors de la WWDC 22 de cette année ou, dans le pire des cas, en 2023.

Le jeu devrait être un axe fort de la machine, d'autant qu'elle disposera de plusieurs processeurs, d'un ventilateur, d'écrans à très haute résolution et de son propre App Store. Attendez-vous à ce qu'Apple positionne l'appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation de médias. Je m'attends à ce qu'Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu qui pourra être regardé en VR sur l'appareil. Troisièmement, les communications. Attendez-vous à ce que les Animojis et une expérience VR de type FaceTime soient le Zoom du nouvel âge.

Le casque AR/VR d'Apple sera probablement axé sur le jeu, les médias et la communication , comme le soulignent Gurman et l'analyste Ming-Chi Kuo.

Je m'attends à ce qu'il y ait deux processeurs à l'intérieur de l'appareil, dont un au même niveau que le M1 Pro dans le MacBook Pro. Si l'on ajoute à cela plusieurs écrans, dont des panneaux 8K à très haute résolution, une option de lentille de prescription interchangeable et une technologie audio avancée, les coûts s'accumulent. Sans oublier sept années de dépenses de développement interne qui doivent être récupérées. (...) Je pense que la puce à l'intérieur du casque d'Apple sera équivalente à celle du M1 Pro, ce qui le rendra meilleur que le M1. La principale raison d'opter pour un M1 Pro plutôt qu'un M1 n'est pas la vitesse du processeur. C'est le besoin de graphiques plus avancés. Comme vous le savez peut-être, le M1 a un GPU à huit cœurs, tandis que le M1 Pro a 14 à 16 cœurs graphiques.

Pour tenter de justifier ce tarif, M. Gurman évoque la double puce M1 Pro , les écrans 8K , des lentilles interchangeables et les coûts de développement :

Apple facture généralement ses produits un peu plus cher que ses concurrents, ce qui lui permet de conserver des marges qui l'ont aidé à devenir l'une des entreprises d'électronique grand public les plus rentables de tous les temps. Le nouveau casque ne fera pas exception à la règle, mais la principale raison pour laquelle la société a discuté d'un prix supérieur à 2 000 dollars tient à certaines de ses technologies internes.

Précédemment, Gurman avait indiqué que le casque AR/VR d'Apple serait "coûteux". Alors que les analystes les plus crédibles prévoyaient que le produit coûterait environ 3 000 dollars, le journaliste de Bloomberg indique dans sa dernière lettre d'information " Power On " que le tarif se situerait juste au-dessus des 2 000 dollars.

Le casque AR/VR d'Apple est certainement le produit le plus attendu de l'année. Malgré de nombreuses fuites attestant son arrivée prochaine, nous avons récemment eu vent de problèmes de surchauffe, de caméra et de logiciel, mettant en péril le calendrier. Aujourd'hui, Mark Gurman de Bloomberg revient avec de nouveaux éléments concernant cette grande nouveauté.

