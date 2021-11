Le casque AR / VR d’Apple serait autonome avec deux puces dont une M1

La semaine dernière, Kuo a déclaré que le casque à venir et l'iPhone 14 de l'année prochaine prendront tous deux en charge la technologie Wi-Fi 6E , qui offre une bande passante accrue et des interférences réduites nécessaires aux expériences de réalité mixte. La suite est nommée Apple Glass, une paire de lunettes à venir en 2024 ou 2025. Pensez-vous que des lunettes ou un casque peuvent remplacer un téléphone ?

Le casque de réalité virtuelle d'Apple nécessite un processeur distinct, car la puissance de calcul du capteur est nettement supérieure à celle de l'iPhone. Par exemple, le casque de réalité augmentée nécessite au moins 6 à 8 modules optiques pour fournir simultanément des services de réalité augmentée vidéo continue aux utilisateurs. En comparaison, un iPhone nécessite jusqu'à 3 modules optiques fonctionnant simultanément et ne nécessite pas de calcul continu.

En plus de la réalité augmentée, Kuo affirme que le casque sera également en mesure de prendre en charge les expériences de réalité virtuelle (VR) grâce à une paire d'écrans Micro OLED 4K de Sony, qui nécessitent la puissance de calcul d'une puce de type M1.

Selon Kuo, le casque de réalité augmentée initial sera capable de fonctionner de manière autonome sans avoir besoin d'être relié à un Mac ou à un iPhone, et Apple a l'intention de le faire prendre en charge une "gamme complète d'applications" dans le but de remplacer l'iPhone d'ici dix ans. Oui, la firme place de grands espoirs dans ce type de produits.

Le projet de casque AR (réalité augmentée) d'Apple dont on parle depuis longtemps devrait se concrétiser à la fin de l'année prochaine avec le lancement du premier appareil équipé d'une paire de processeurs permettant un positionnement haut de gamme, selon un nouveau rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo vu par nos soins.

