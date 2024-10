Deux VP évoquent les profonds changements des puces Apple

Lors d'un entretien avec nos confrères de CNBC, Johny Srouji et John Ternus, vice-présidents principaux des technologies matérielles et de l'ingénierie matérielle d'Apple, se sont penchés sur l'évolution du processus de conception et de fabrication des puces de la société. Ils ont décrit cette évolution vers le développement interne comme le changement le plus important dans la stratégie produit d'Apple au cours des deux dernières décennies. Cette nouvelle approche, qui implique un calendrier de développement de quatre ans pour chaque produit, permet un processus hautement intégré dans lequel les équipes chargées du matériel et des logiciels travaillent en tandem, ce qui garantit que les produits sont adaptés de manière optimale à des besoins spécifiques. De quoi rappeler qu'un MacBook Pro M3 avec 8 Go de RAM équivaut à un PC portable avec 16 Go de RAM.

La fin de la dépendance d'Apple

John Ternus s'est penché sur la dépendance passée de l'entreprise à l'égard de technologies externes pour la conception de ses produits. Il a fait remarquer que si l'équipe de conception d'Apple créait auparavant des produits incroyables, leur potentiel était souvent limité par les contraintes des technologies disponibles; nul besoin de citer Intel dans le cas présent. En développant en interne des technologies telles que le silicium, Apple a acquis un contrôle sans précédent sur la conception de ses produits, ce qui lui a permis d'atteindre de nouveaux niveaux de performances. Les puces Apple Silicon ont épaté toute la galerie dès la M1 fin 2020.

De son côté, Johny Srouji a souligné l'importance de ce changement du point de vue des clients d'Apple. Il s'est dit convaincu que les clients non seulement reconnaissent l'origine des puces d'Apple, mais qu'ils s'en préoccupent également. Selon M. Srouji, l'excellence d'Apple en matière de conception de puces, bien qu'il ne s'agisse pas à l'origine d'une entreprise spécialisée, la distingue des autres. Le développement exclusif de puces pour les produits de la maison offre aux concepteurs la liberté et la flexibilité de créer sans les contraintes généralement imposées par les composants disponibles sur le marché. Le fait que la base soit signée Arm aide également, mais Srouji n'a pas jugé utile de le mentionner.

Une relation spéciale avec TSMC

Lorsqu'il a abordé la question des capacités de production, notamment l'évolution vers des puces de 3 nanomètres comme la puce M3 ou la puce A17 Pro, Srouji a évoqué la relation de l'entreprise avec TSMC, son principal fabricant de puces. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de TSMC à répondre aux demandes d'Apple, tout en soulignant l'importance de la diversification des chaînes d'approvisionnement. Cette stratégie de diversification, qui comprend l'expansion de TSMC en Arizona, fait partie de la réponse d'Apple aux tensions géopolitiques potentielles et aux incertitudes qui pèsent sur le paysage manufacturier mondial, plus particulièrement en Chine.



Malgré son partenariat de longue date avec TSMC, Apple reste ouvert à la collaboration avec d'autres fonderies capables de répondre à ses exigences élevées et à ses besoins spécifiques. M. Srouji a rappelé que la diversification est bénéfique, mais qu'elle doit s'aligner sur le principe premier d'Apple, qui est de répondre efficacement aux besoins de ses produits.



En conclusion, l'entretien avec la chaine américaine CNBC a permis aux têtes d'Apple de rappeler les raisons de l'orientation stratégique de la société en matière de fabrication de puces et l'importance qu'elle accorde au développement interne pour mieux contrôler la conception et l'innovation des produits. Cette approche permet non seulement d'améliorer la qualité des produits (performances, autonomie, design), mais aussi à Apple de naviguer plus efficacement dans le paysage complexe et évolutif de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En clair, seule Apple peut innover à ce point avec une symbiose entre matériel et logiciel.