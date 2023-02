Les dirigeants d'Apple évoquent les puces M2, les jeux sur Mac et Intel

Suite à la sortie du Mac mini M2 et des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, Tim Millet, vice-président de l'architecture de la plateforme d'Apple, et Bob Borchers, vice-président du marketing produit, ont accordé une interview à notre confrère de TechCrunch pour discuter de ses nouvelles puces, de l'abandon d'Intel, de l'avenir des jeux sur Mac, et plus encore comme le meilleur moment pour acheter un Mac.

Un gap entre chaque génération de puce Apple

Après l'impact de la gamme M1 fin 2020, Millet a déclaré au micro de Matthew Panzarino qu'Apple ne voulait pas créer un précédent avec cela quelques points de pourcentage de gain entre chaque nouvelle génération de puce. Au lieu de cela, la société a cherché à repousser les limites de la technologie aussi loin que possible pour la M2 :

La famille M2 visait vraiment maintenant à maintenir cette position de leader en repoussant, encore une fois, les limites de la technologie. Nous ne laissons pas les choses sur la table. Nous ne prenons pas une augmentation de 20 % et ne cherchons pas à l'étaler sur trois ans... à trouver des moyens de réaliser des gains progressifs. Nous prenons tout en un an ; nous frappons très fort. Ce n'est pas ce qui se passe dans le reste de l'industrie ou historiquement.

Selon Bob Borchers, en internalisant la conception des puces Mac, Apple est en mesure de réunir le silicium, les logiciels et le matériel sans faire appel à des fournisseurs extérieurs. Le fait de pouvoir travailler aux côtés de concepteurs, de l'équipe matérielle et de l'équipe logicielle "fait toute la différence" dans la capacité d'Apple à "vraiment cibler" et à ajouter "des choses qui comptent" aux Mac. On ne peut qu'être en ligne avec cette évidence.

Le meilleur moment pour acheter un Mac ?

De plus, les responsables ont expliqué qu'Apple a réussi à trouver un terrain favorable qui permet à la majorité des clients d'"acheter quand ils veulent", sachant que les puces de la série M sont effectivement très performantes. Selon M. Millet, Apple sait que les quelques pour cent d'utilisateurs les plus gourmands en puissance, qui souhaitent bénéficier de capacités supérieures, sont suffisamment avisés pour connaître le calendrier approximatif de sortie des "nouveaux Mac".

Intel a été un excellent partenaire

Au sujet de l'ancien contrat avec Intel, Millet et Borchers ont fait l'éloge de la volonté de son partenaire de s'adapter aux besoins d'Apple, Millet suggérant également que la relation entre Apple et Intel a finalement bénéficié aux concurrents d'Apple.

Intel a été un excellent partenaire pendant les années où nous avons expédié les machines Intel. Ils étaient très réactifs ; ils étaient vraiment inspirés par la direction qu'Apple leur donnait. Et je pense que nos produits ont bénéficié de cette interaction. Bien sûr, les produits de nos concurrents ont aussi parfois bénéficié de cette interaction.

Les jeux sur Mac

En ce qui concerne les jeux sur Mac, Borchers explique qu'Apple fait tout pour améliorer la plateforme avec ses puces M. Il ajoute qu'Apple intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses produits, notamment Metal 3 qui offre "d'énormes possibilités" aux fabricants de jeux.



Apple prévoit de continuer à développer les configurations et les composants des puces sous l'angle du jeu, et Millet a déclaré que, bien qu'Apple ait une "vision à long terme" pour transformer le Mac en une plate-forme de jeu, le travail a commencé dès les premiers jours de la transition vers l'architecture Apple Silicon.

L'histoire commence il y a plusieurs années, lorsque nous imaginions cette transition. Les joueurs sont des gens sérieux. Et je ne pense pas que nous allons tromper qui que ce soit en disant que, du jour au lendemain, nous allons faire du Mac une excellente plate-forme de jeux. Nous allons avoir une vision à long terme sur ce sujet.

Selon Millet, Apple travaille à construire une base installée de GPU solides. Apple veut que toute la gamme Mac soit dotée de "GPU très performants", du MacBook Air au Mac Studio avec M1 Ultra. Il pense également que les développeurs ne se sont pas encore adaptés aux puces M-series, notamment avec la dernière puce M2 Max du MacBook Pro 2023 :



Les développeurs de jeux n'ont jamais vu 96 gigaoctets de mémoire graphique à leur disposition maintenant, sur le M2 Max. Je pense qu'ils essaient de s'y retrouver, car les possibilités sont inhabituelles.



Rappelons d'ailleurs que des jeux AAA arrivent. Après Resident Evil Village, on attend par exemple No Mans Sky.