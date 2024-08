Pour les 40 ans du Mac, les dirigeants d'Apple évoquent une révolution à venir

Alors que le Macintosh d'Apple s'apprête à fêter son 40e anniversaire cette semaine, mercredi 24 janvier pour être précis nos amis de chez Wired se sont entretenus avec les principaux dirigeants d'Apple pour évoquer l'évolution et l'avenir de l'ordinateur emblématique, désormais appelé Mac. Et, évidemment, il était impossible de ne pas mentionner le Vision Pro, le premier ordinateur spatial.

L'histoire du Mac

On pourrait résumer l'évolution du Mac en quelques étapes clés. La première version a donné le coup d'envoi d'une révolution dans le domaine de l'interaction homme-machine en popularisant l'interface utilisateur graphique sous une forme attrayante dès 1984 avec le Macintoch 128K.

Vient ensuite sa période du design, caractérisée par l'iMac de 1998. Steve Jobs, récemment rétabli dans ses fonctions de PDG, s'en est servi pour mettre Apple sur la voie du redressement et, en fin de compte, de la gloire. Ce sens aigu de l'esthétisme s'est étendu au domaine des logiciels avec le développement de Mac OS X, lancé en 2001.



Ensuite, il y a eu le passage des puces PowerPC d'IBM vers Intel en 2005.



Les années 2010 ont été marquées par l'adaptation du Mac à l'univers mobile qu'Apple avait créé avec l'iPhone. Et plus récemment, les développements les plus passionnants du Mac ont eu lieu sous le capot, augmentant sa puissance de manière à débloquer de nouvelles innovations en adaptant les puces de l'iPhone au Mac. John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, nous explique :

Avec la transition vers les puces Apple Silicon que nous avons entamée en 2020, l'expérience d'utilisation d'un Mac ne ressemblait à rien d'autre auparavant.

Il est clair que l'arrivée de la puce M1 a fait l'effet d'une bombe, avec des performances en forte hausse, tout en réduisant la consommation et la chaleur dégagée. Les puces Intel avait une fâcheuse tendance à surchauffer.



Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d'Apple, a tenu à préciser :

Il ne s'agit pas d'une histoire de nostalgie, ni d'une histoire qui nous échappe. Le fait que nous ayons fait cela pendant 40 ans est incroyable.

Apple veut des produits cohérents

Alan Dye, vice-président d'Apple chargé de la conception de l'interface humaine, a également pris la parole. Il a souligné la synergie entre le Mac et les autres produits d'Apple, en particulier l'iPhone, en citant l'écosystème :

Notre objectif est de faire en sorte que ces produits fonctionnent vraiment bien ensemble, afin de créer une certaine cohérence.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d'Apple, a évoqué l'influence de l'iPhone sur le développement du Mac :

Je plaisante en disant que nous avons dû créer l'iPhone pour obtenir l'échelle nécessaire à la construction du Mac que nous voulions.

M. Joswiak ajoute qu'il a fallu du courage pour modifier le Mac afin de le maintenir à l'avant-garde - toujours, bien sûr, de manière délibérée.

La route de l'enfer technologique est pavée de gens qui font les choses parce qu'ils le peuvent, et non parce qu'ils le devraient.

Quel avenir pour le Mac ?

Pour ce qui est de l'avenir, Molly Anderson, responsable du design industriel chez Apple, n'écarte pas une nouvelle révolution :

Il est tout à fait possible qu'une révolution se produise à l'avenir. Lorsque nous lançons un nouveau projet, nous ne commençons pas par penser aux contraintes liées à la popularité de nos produits existants. Nous essayons toujours de concevoir le meilleur outil pour le travail à accomplir.

Pour autant, Molly ne donnera pas le moindre détail sur les plans actuels de la firme.



La prochaine vague de changements majeurs sur le Mac pourrait-elle provenir du même puits créatif qui a développé la dernière ligne de produits d'Apple, basée sur ce qu'Apple appelle le "Spatial Computing" (l'informatique spatiale) ? Le Vision Pro, porte-drapeau de cette catégorie de réalité mixte, arrive dans dix jours. Dye affirme qu'il est tout à fait possible qu'il influence le Mac, notant que le casque a déjà été façonné par les innovations du PC.

L'expérience Mac est déjà présente sur Vision Pro.

Alan Dye a notamment fait référence à la possibilité de naviguer dans les applications ou sur le web avec le casque - avec le clavier virtuel - comme vous le feriez avec un Mac, mais en utilisant une nouvelle série de gestes.

Il s'agit d'apporter l'expérience Mac dans votre espace avec la liberté d'avoir vos fenêtres où vous le souhaitez.

On peut supposer que si le Vision Pro est un succès, nous pourrions voir ses propres conventions d'interface, comme le contrôle de l'appareil sans toucher quoi que ce soit, migrer vers le Mac. Une convergence habituelle chez Apple. Mais le succès du casque n'est pas garanti, comme vu ce matin avec les 180 000 précommandes.

Apple travaille à l'échelle de l'entreprise

Selon le responsable, cette influence inter-produits est due au fait que les concepteurs adoptent une perspective à l'échelle d'Apple plutôt que d'être cloisonnés dans des groupes axés sur des produits individuels.

Ce qui a fait notre succès, c'est qu'il n'y a qu'un seul studio composé de concepteurs de matériel et de logiciels, mais aussi de concepteurs sonores, de concepteurs de matériaux et de concepteurs de couleurs. Nous en sommes aujourd'hui à une cinquantaine de disciplines, y compris l'haptique et d'autres choses de ce genre. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour tout regrouper dans un seul espace, en concevant tous les produits d'Apple.

Le Mac restera chez Apple

Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous et si l'autonomie de la batterie du Vision Pro ne sera pas un obstacle. Elle n'est que de deux heures sur cette première version. De toute façon, comme vu dans les premiers tests du Vision, le poids du casque ne permet visiblement pas d'aller beaucoup plus loin.



À la fin de l'entretien, M. Joswiak a assuré que le Mac restera durablement dans la gamme d'Apple.

Il est difficile d'imaginer qu'il y ait un Apple et qu'il n'y ait pas de Mac.

Pour nous, il n'y a toujours pas meilleur outil de travail que le Mac et macOS. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le Vision Pro pourra remplacer l'ordinateur chez Apple ?