Apple TV+ est disponible sur la Freebox Révolution

L'une des volontés d'Apple est de rendre accessible son service de streaming Apple TV+ sur un maximum d'appareils pour augmenter la visibilité et donc les abonnements. Pour cela, l'entreprise signe des partenariats avec les géants sur le marché des téléviseurs connectés, mais aussi avec les fournisseurs d'accès à internet. Free qui possède l'accord avec Apple depuis plusieurs années pour Apple TV+, a décidé d'en faire profiter les abonnés de la Freebox Révolution en ajoutant le service dans la catégorie "Vidéo à la demande" de l'écran d'accueil.

Apple TV+ débarque enfin sur la Freebox Révolution

Depuis la dernière mise à jour de la Freebox Player Révolution, Free a ajouté quelques changements sur l'interface. On retrouve une catégorie "Vidéo à la demande" qui s'appelait auparavant juste "Vidéo" et l'ajout du service de streaming "Apple TV+". En effet, les abonnés peuvent accéder au catalogue du service d'Apple dès maintenant en se connectant à leur propre compte ou en souscrivant un abonnement à 9,99€/mois sans engagement.



Jusqu'à aujourd'hui, Apple TV+ n'était accessible que sur les boitiers TV récents de Free, mettant de côté la Freebox Révolution qui est disponible depuis le dernier trimestre de 2010. Désormais, la politique de Free change et les anciens abonnés ne sont plus oubliés et peuvent profiter des dernières nouveautés en matière de streaming eux aussi !

Cette arrivée d'Apple TV+ sur la Freebox Révolution ne s'accompagne malheureusement pas d'une période promotionnelle allongée, vous aurez l'essai de 7 jours proposés par Apple puis la facturation s'enclenchera automatiquement sans engagement. À noter que vous avez 3 mois offerts à Apple TV+ si vous achetez un appareil Apple éligible (iPhone, iPad, Mac ou Apple TV), la firme de Cupertino offre également 1 mois d'abonnement à Apple TV+ en cas de souscription à un abonnement Apple One incluant le service.



Si vous êtes abonné Freebox Révolution et que vous n'avez jamais testé Apple TV+, c'est l'occasion de découvrir des contenus originaux d'une grande qualité (Sugar, Franklin, Palm Royale, Loot, Manhunt, Masters of the Air...), en 4K HDR et avec de l'audio spatial pour une dose d'immersion. Vous trouverez aussi Apple TV+ au-delà de l'écosystème Free et Apple, l'application est disponible sur les TV connectées de Samsung, LG et Sony, sur la PlayStation, sur la Xbox ou encore sur les Fire TV d'Amazon.

Apple TV+ est facile à trouver sur la Freebox Révolution, juste en dessous de TF1+. pic.twitter.com/GWPtBL1VKF — Cyrille Varnier - The Big Picture (@cvrlh) April 20, 2024

