La révolution "produits" d'Apple en 2027 selon Bloomberg

Apple se prépare pour une transformation majeure de ses produits en 2027, qualifiée de « renaissance des produits » par Mark Gurman de Bloomberg. Cette feuille de route, radicalement différente de celle des dernières années, introduira des appareils et technologies innovantes pour rafraîchir la gamme d’Apple. La firme espère même que les clients y voient une nouvelle révolution.

iPhone Fold

Pour initier cette renaissance, la bande à Tim Cook prévoit de dévoiler son premier iPhone pliable fin 2026, en parallèle de la série iPhone 18. Cet appareil haut de gamme arborera un écran sans pli visible et un châssis en titane robuste, conçu pour se démarquer des concurrents comme le Galaxy Z Fold 6 avec des fonctionnalités uniques et un prix élevé. Samsung fournirait d'ailleurs un écran d'une qualité supérieure à celui qu'on trouve dans ses propres téléphones.

iPhone XX

Ensuite, Apple présentera un iPhone spécial pour son 20e anniversaire, caractérisé par un redesign audacieux avec un châssis principalement en verre, aux courbes prononcées et sans encoches sur l’écran, bien que les détails précis restent limités. En clair, il s'agit de l'iPhone XX (dix ans après l'iPhone X), qui cacherait Face ID et la caméra sous l'écran, pour le plus grand bonheur de l'ancien designer Jony Ive.

Réalité augmentée embarquée

Sur le front de l’intelligence artificielle, Apple développe plusieurs appareils exploitant les avancées de son Apple Intelligence. Une paire de lunettes intelligentes, Apple Glass, destinée à concurrencer les lunettes Ray-Ban de Meta, intégrera des caméras, des haut-parleurs, des microphones et des capacités de Visual Intelligence, alimentée par un nouveau silicium conçu par Apple. De plus, de nouveaux modèles d’AirPods et d’Apple Watch intégreront des caméras pour étendre la technologie Visual Intelligence à l’écosystème d’Apple.

Siri

Siri devrait également bénéficier d’une mise à jour significative d’ici 2027. Réécrit à l’aide de grands modèles de langage et soutenu par de nouvelles puces pour serveurs d’IA, Siri vise à concrétiser son potentiel tant promis en matière d’IA. Son interface conversationnelle, initialement prévue pour iOS 19, est désormais attendue avec iOS 20 en raison de retards.

Robot de maison

Dans le domaine de la robotique, Apple travaille sur un appareil de table équipé d’un bras robotique, doté d’un assistant IA avec une personnalité distincte. Ce produit sera lié à un hub domestique intelligent compact, qui a subi des retards mais reste essentiel aux ambitions robotiques d’Apple selon notre confrère. On a du mal à voir l'intérêt d'un tel produit.

Mac tactile

Au-delà de 2027, Apple explore un hybride entre un iPad pliable et un Mac à écran tactile, bien que cela soit prévu pour 2028 au plus tôt. Ce serait, pour nous, la meilleure nouvelle de la décennie, enfin permettre de profiter de la puissance de macOS via une interface tactile. De quoi faire exploser les ventes, si le prix reste raisonnable.



Avec ces innovations, Apple cherche à redéfinir son offre de produits et à reprendre la main à un moment où la concurrence est de plus en plus rude, que ce soit sur la partie matérielle ou l'IA.



Qu'en pensez-vous ? Vous aurez remarqué que le Vision Pro ne figure pas dans cette liste...