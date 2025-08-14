Le robot intelligent d'Apple verrait bien le jour en 2027

Cupertino semble avoir trouvé une nouvelle voie pour rattraper son retard en intelligence artificielle. Selon les dernières informations de Mark Gurman chez Bloomberg, Apple développerait activement une gamme d'appareils domestiques intelligents centrés sur l'IA, avec en tête d'affiche un compagnon robotique qui pourrait redéfinir notre interaction avec la technologie au quotidien.

Un robot de table inspiré de Pixar

Le projet phare d'Apple ressemble à un croisement entre un iPad et la célèbre lampe Pixar. Cet appareil de table intègre un écran horizontal d'environ 7 pouces monté sur un bras robotisé mobile, capable de pivoter et de s'étendre sur environ 15 centimètres dans toutes les directions. Cette mobilité permettrait au robot de suivre naturellement les mouvements des utilisateurs dans leur environnement.

L'objectif d'Apple va bien au-delà d'un simple écran connecté. Le robot embarquerait une version entièrement repensée de Siri, dotée d'une "personnalité visuelle" encore en cours de définition. Les équipes testent actuellement différentes représentations, allant d'une version animée de l'icône Finder à des avatars de type Memoji. Ce nouveau Siri pourrait intervenir spontanément dans les conversations, suggérer des restaurants lors d'une discussion sur les projets de dîner, ou participer activement à la planification d'un voyage.

Une approche domotique progressive

Apple ne mise pas uniquement sur ce compagnon robotique ambitieux. L'entreprise développerait parallèlement un hub domestique intelligent plus traditionnel, sans bras mobile, prévu pour 2026. Cette version simplifiée type "HomePad" concentrerait ses fonctionnalités sur le contrôle musical, la prise de notes, la navigation web et la visioconférence.

Les deux appareils fonctionneraient sous un nouveau système d'exploitation baptisé "Charismatic", conçu pour supporter plusieurs utilisateurs simultanément. Cette stratégie échelonnée permettrait à Apple de tester le marché avec une solution plus accessible avant de lancer son compagnon robotique plus sophistiqué.

Reste que ces projets demeurent au stade de prototypes, et Apple pourrait encore modifier ses plans. Avec un Siri amélioré qui tarde à arriver et Apple Intelligence encore en développement, la firme doit d'abord consolider ses bases avant de révolutionner nos foyers, et il y a encore fort à faire.



