Le hub Apple Home de 2026 coûterait 349 $

Apple prévoit de lancer un nouveau hub domestique et une caméra de sécurité intérieure en 2026, suivi d'un robot de table en 2027, selon Bloomberg. Le hub pour la maison, appelé parfois HomePad, dispose d'un écran de 7 pouces de style iPad capable d'exécuter des applications et de gérer les appareils locaux intelligents.

Deux variantes du Apple Home

Deux variantes de ce fameux hub, concurrent des Google Home et Amazon Echo, sont en développement : une version à montage mural et un modèle de table avec une base d'enceinte qui évoque un HomePod mini équipé d'un écran.

Les deux modèles incluent une caméra FaceTime pour les appels vidéo et des capteurs pour identifier les utilisateurs, personnalisant les applications et les fonctionnalités en fonction des membres du foyer.Prix de 349 $ (probablement 399 €), le hub dépasse les concurrents comme l'Amazon Echo Show et coûte 50 $ de plus que le HomePod 2. Selon plusieurs sources, les équipes d'Apple explorent des moyens de réduire les coûts, ce qui pourrait abaisser le prix au lancement ou dans les versions futures.



Le développement du home hub a été achevé l'année dernière, avec un lancement initial prévu en mars 2025 reporté en raison d'une version avancée avortée de Siri. L'assistant remanié, propulsé par une architecture de nouvelle génération, est prévue pour mars 2026 avec iOS 26.4, ouvrant la voie au lancement de l'appareil.



Une caméra de sécurité conçue par Apple, intégrée à l'écosystème, pourrait arriver dès fin 2026, tandis que le robot de table de 2027 s'appuie sur le design de l'Apple Home avec un écran de 9 pouces et un bras motorisé pour une mobilité sur le poste de travail. Son prix atteindra plusieurs centaines de dollars en raison du matériel.

Goodbye China

Pour diversifier par rapport à la Chine, Apple produira ces appareils en Vietnam, en partenariat avec BYD – un fabricant chinois de véhicules électriques ayant collaboré auparavant avec Apple sur la technologie des batteries avant l'annulation de l'Apple Car – pour l'assemblage final, les tests et l'emballage du home hub et du robot. Apple a accéléré la production au Vietnam pour des produits comme les iPads, AirPods, Apple Watch et Macs ces dernières années.