HomePod 26 améliore la lecture musicale, la gestion du son et la connexion Wi‑Fi

Apple a publié aujourd’hui l’ensemble de ses nouvelles mises à jour logicielles pour la rentrée. Parmi elles, HomePod 26 apporte plusieurs nouveautés pour les enceintes HomePod et HomePod mini, visant à améliorer la lecture musicale, la gestion du son et la connexion Wi‑Fi.

HomePod 26 : trois nouvelles fonctions pour améliorer vos enceintes Apple

Apple a publié aujourd’hui l’ensemble de ses nouvelles mises à jour logicielles pour la rentrée, avec iOS 26 en tête d’affiche. Comme chaque année, les autres systèmes ont également été mis à jour, dont HomePod 26, la version logicielle dédiée aux enceintes connectées HomePod et HomePod mini. Cette mise à jour apporte trois nouveautés majeures qui rendent l’expérience audio plus fluide et la gestion des appareils plus pratique.

Une lecture musicale plus fluide avec le fondu enchaîné

La principale nouveauté de HomePod 26 est l’ajout du fondu enchaîné dans Apple Music. Cette fonction, déjà populaire sur iPhone, permet d’enchaîner les morceaux sans pause : la fin d’une chanson s’estompe progressivement pendant que la suivante démarre en douceur. Résultat : une écoute continue et plus agréable, idéale pour les playlists ou les soirées, sans coupure entre les titres.

Un transfert audio simplifié via AirPlay

Siri devient également plus utile avec une nouvelle commande qui facilite la gestion du son dans la maison. Il est désormais possible de transférer la lecture audio d’un HomePod à un autre via AirPlay, simplement en le demandant à Siri. Par exemple, vous pouvez commencer à écouter un podcast dans le salon, puis le poursuivre dans la chambre sans avoir à manipuler votre iPhone ou iPad. Une amélioration qui renforce l’intégration des HomePod dans les foyers équipés de plusieurs enceintes Apple.

Choix manuel du réseau Wi-Fi

Jusqu’à présent, le HomePod se connectait automatiquement au même réseau Wi-Fi que l’iPhone ou l’iPad utilisé lors de sa configuration. Avec HomePod 26, vous pouvez désormais choisir manuellement le réseau Wi-Fi auquel l’enceinte doit se connecter. Cette option est particulièrement pratique pour les maisons disposant de plusieurs réseaux ou pour les utilisateurs qui veulent optimiser la qualité de la connexion pour leurs enceintes.

Une mise à jour essentielle pour la rentrée

En plus de ces trois nouveautés, HomePod 26 inclut les habituelles corrections de bugs et améliorations de stabilité. Avec cette mise à jour, Apple continue d’enrichir son écosystème domestique, renforçant l’interconnexion entre ses appareils et améliorant le confort d’utilisation.

Si iOS 26 attire naturellement toute l’attention avec ses nouveautés phares, HomePod 26 prouve que les enceintes connectées d’Apple restent au cœur de la stratégie de la marque pour une maison plus intelligente et mieux intégrée.