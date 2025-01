L'assembleur du HomePod avec écran est connu

Selon un rapport de DigiTimes, la chaîne d'approvisionnement du prochain HomePod d'Apple, potentiellement un « centre de commande » pour maison intelligente équipé d'un écran LCD, se prépare à la production de masse. La firme américaine a sélectionné le fournisseur de la dalle ainsi que l'assembleur.

Une bonne nouvelle pour Apple

Notre confrère taïwanais révèle que les panneaux LCD de 7 pouces de cet appareil seront fournis exclusivement par le chinois Tianma Microelectronics. Cette nouvelle concorde avec des rapports antérieurs datant (déjà) du début de 2023.

Ces panneaux coûteraient environ 10 $ pièce à Apple, soit une offre largement meilleure que celles de ses concurrents. Habituellement, Apple s'approvisionne auprès d'entreprises comme Samsung Display, LG Display et BOE, mais aucun des trois cités n'a été capables de fournir le composant à un tel tarif.



De plus, DigiTimes note que Radiant Optoelectronics, basé à Taiwan, sera responsable de la production des modules de rétroéclairage, et que BYD, de Chine, servira d'assembleur exclusif pour l'appareil. Il s'agit bien de la société qui inonde le marché mondial de voitures électriques.



Initialement prévu pour une sortie début 2024, le HomePod avec écran a connu plusieurs reports, pour un lancement finalement positionné dans la seconde moitié de 2025, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement. La rumeur veut qu'il sorte à la WWDC ou en septembre, avec l'iPhone 17. Quoiqu'il en soit, le nouveau HomePod avec écran est bel et bien réel, et Apple devrait certainement l'affubler d'un nom pompeux pour le commercialiser. On espère aussi un prix attractif, sinon Amazon et Google se frotteront les mains.



Rappelons en outre qu'un HomePod mini 2 est aussi prévu cette année.