L'iPhone 17 gommerait la bordure entre le verre et le dos

Selon les rumeurs, le prochain iPhone 17 devrait introduire un design permettant la fusion entre le bord et le dos de l'appareil, grâce à l'adoption par Apple d'un nouveau processus d'épissure verre-métal. De quoi tendre vers un iPhone sans bord, le rêve ultime de Jony Ive, quand il était encore en charge du design chez Apple. Ive avait partagé cette vision juste après la sortie de l'iPhone X.

Un design de côté repensé

Les informations du jour proviennent du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, qui suggère que la bande à Tim Cook a repensé ses techniques de fabrication pour obtenir des transitions de matériaux fluides, plutôt qu'un découpage net. Le leaker a souligné que la « zone de connexion entre la vitre avant et la coque arrière est une pente plutôt qu'une marche », ce qui implique un aspect plus intégré où le dos en verre rencontre le cadre.

Si tous les modèles semblent concernés, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max auront droit à des changements importants, notamment le retour à un cadre en aluminium, abandonnant le titane utilisé depuis l'iPhone 15 Pro. Ces modèles seraient dotés d'un dos bi-matière, avec la moitié supérieure en aluminium et la partie inférieure en verre pour la compatibilité avec la charge sans fil. De plus, une bosse de caméra plus grande et peut-être de forme différente, décrite comme un « ovale allongé » ou « rectangulaire », devrait être en aluminium plutôt qu'en verre. Tout cela a pour but d'alléger le téléphone, devenu lourd avec les années. Côté photo, le zoom passerait à 48 mégapixels.



L'iPhone 17 standard ne serait pas en reste, avec par exemple enfin un écran 120 Hz, tandis que le modèle Plus serait remplacé par un iPhone 17 Air au profil beaucoup plus fin. La série iPhone 17 devrait être lancée dans la fenêtre traditionnelle de la mi-septembre.



Le dernier changement significatif apporté à la conception arrière d'un iPhone a eu lieu avec la série iPhone 12 en 2020, où Apple a introduit un nouveau design carré avec des bords plats, marquant un changement notable par rapport aux bords arrondis des modèles précédents. Avec l'iPhone 15, elle avait simplement utilisé du titane sur les Pro, alors que sur l'iPhone 16 standard, le dos est teinté dans la masse.



Fixed Focus Digital a également récemment affirmé que le prochain iPhone SE s'appellerait iPhone 16E, ce qui correspond à d'autres fuites suggérant un changement de marque du modèle d'entrée de gamme d'Apple.