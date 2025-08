L’iPhone 17 Pro commencerait à 256 Go de stockage (pour justifier le prix)

Selon le leaker "Instant Digital", très actif sur Weibo, l’iPhone 17 Pro pourrait être commercialisé avec 256 Go de stockage de base, accompagné d’une hausse de prix de 50 $ pour toute la gamme iPhone 17, annoncée le 9 septembre. Cette augmentation pourrait justifier un stockage en hausse.

Un prix en hausse

Actuellement, les iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro débutent à 128 Go, avec des prix respectifs de 799 $, 899 $ et 999 $, tandis que l’iPhone 16 Pro Max commence à 256 Go pour 1 199 $. En France, les prix vont de 969 € à 1479 € pour le Pro Max. Avec la hausse prévue, les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max pourraient être tarifés à 849 $, 949 $, 1 049 $ et 1 249 $, ce qui ferait que le plus cher des téléphones Apple commencerait à 1529 € chez nous.

En juillet, la banque d'investissement Jefferies indiquait que cette augmentation compenserait la hausse des coûts des composants et les tarifs douaniers chinois. Aligner le stockage de base de l’iPhone 17 Pro à 256 Go, comme le Pro Max, pourrait justifier cette hausse tout en simplifiant la gamme, Apple pouvant le vendre comme une réduction de 50 $ par rapport à l’iPhone 16 Pro 256 Go actuel.



En mai, The Wall Street Journal rapportait qu’Apple envisageait d’augmenter les prix des iPhone 17, en les associant à de nouvelles fonctionnalités et des changements de design pour justifier le coût, plutôt que de les attribuer aux tarifs douaniers. Ainsi, un stockage de 256 Go pour l’iPhone 17 Pro pourrait renforcer l’attrait de la gamme tout en répondant aux attentes des consommateurs face à cette hausse de prix.

Les nouveautés de l'iPhone 17 Pro

Pour mémoire, les nouveautés de l'iPhone 17 Pro seraient les suivantes :

Nouveau coloris cuivre / orange

Dynamic Island plus petite

Nouveau design du bloc photo rectangulaire

Dos aluminium/verre

Châssis aluminium

Écran anti-reflets (pas certain)

Zoom x8 avec capteur 48 Mpx

Double enregistrement vidéo (8K ?)

Capteur frontal 24 Mpx

Refroidissement par chambre à vapeur

Puce A19 Pro + 12 Go RAM

Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir les nouveaux iPhone 17.