Apple envisage une hausse des prix de l'iPhone 17 

Apple prévoirait d'augmenter les prix de toute la gamme iPhone 17, dont la sortie est prévue plus tard cette année, malgré les incertitudes économiques mondiales. Selon le Wall Street Journal, cette hausse sera justifiée par de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de design, plutôt que par les tarifs douaniers américains sur les produits chinois.

Une situation plus calme, mais...

Les derniers rebondissements dans les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont suspendu la plupart des tarifs imposés dans le cadre de la guerre commerciale en cours, bien qu'un tarif de 20 % datant du début du second mandat du président Trump reste en place sur les produits chinois, y compris les smartphones. Un tarif « réciproque » distinct a été réduit de 125 % à 10 %, exemptant les smartphones. Néanmoins, Apple reste prudent face aux différends commerciaux, ayant constitué des stocks aux États-Unis en mars et transféré la fabrication des appareils destinés au marché américain vers l'Inde.

Bien que l'Inde fournisse désormais la majorité des iPhones pour le marché américain ce trimestre, les modèles Pro et Pro Max d'Apple continuent d'être produits en Chine en raison des capacités limitées de la chaîne d'approvisionnement indienne. La main d'oeuvre extrêmement qualifiée de la Chine n'est pas remplaçable si facilement. Tim Cook avait d'ailleurs loué le savoir-faire chinois au printemps dernier, s'efforçant de démonter les idées reçues sur la "qualité chinoise".

Quel prix pour l'iPhone 17 ?

L'ampleur exacte de l'augmentation des prix de l'iPhone 17 par rapport à la série iPhone 16 — actuellement à partir de 799 $ pour le modèle de base et 999 $ pour le Pro — n'a pas encore été dévoilée. Mais on peut imaginer qu'Apple augmente de 50 à 100 dollars tous ses appareils, arguant que les prix n'ont pas changé depuis 2017 et l'iPhone X.



En France, on peut espérer une grille tarifaire semblable à l'an dernier, étant donné que les taxes douanières américaines ne s'appliquent pas. Sauf si la firme de Cupertino cherche à aplanir la courbe à l'échelle mondiale. Jusqu'à quel montant êtres-vous prêt à aller pour un iPhone 17 Pro ou un iPhone 17 Air ?