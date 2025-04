Apple veut produire les iPhones destinés aux États-Unis en Inde d'ici 2026

Apple prévoit de fabriquer tous les iPhones destinés au marché américain en Inde d'ici la fin de 2026, selon le Financial Times. Cette initiative, très ambitieuse, accélère la stratégie d'Apple visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement en s'éloignant de la Chine, dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et le pays du Soleil Levant.

L'iPhone 18 des américains sera indien

Les récents tarifs douaniers américains sur les importations chinoises, imposés par le président Trump, ont réduit la valeur boursière d'Apple d'environ 700 milliards de dollars. Bien qu'Apple ait obtenu une exemption temporaire pour ses produits face aux tarifs de 145 % grâce à des négociations avec des responsables américains, dont le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, Trump a laissé entendre que ces exemptions pourraient ne pas durer.

Pour répondre à la demande américaine, qui représente 28 % des 232,1 millions d'expéditions mondiales d'iPhones d'Apple en 2024, Apple doit doubler sa capacité de production en Inde. Actuellement, la plupart des iPhones sont assemblés en Chine par des partenaires comme Foxconn, mais Apple développe ses capacités de fabrication en Inde avec Tata Electronics et Foxconn, soutenu par des relations solides avec le gouvernement indien. Les négociations en cours pour un accord commercial entre l'Inde et les États-Unis pourraient faciliter cette transition. On comprend donc que l'iPhone 18, et toutes ses variantes comme l'iPhone 18 Air, l'iPhone 18e ou encore l'iPhone 18 Pro Max, seront fabriqués en Inde pour le compte des clients américains.



Malgré le transfert de l'assemblage en Inde, Apple dépend encore largement des fournisseurs chinois pour les composants de l'iPhone. Bien que l'entreprise ait promis 500 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis, elle n'a pas prévu de fabriquer des iPhones sur le sol américain, notamment parce qu'elle n'aura ni la main d'oeuvre hautement qualifiée, ni la marge nécessaire. En réponse aux taxes douanières, Apple a redirigé des iPhones fabriqués en Inde vers les États-Unis pour éviter les coûts plus élevés des produits chinois. Le PDG Tim Cook s'étant personnellement impliqué.



Le prochain rapport trimestriel des résultats d'Apple devrait clarifier l'impact de ces changements dans la chaîne d'approvisionnement et des tarifs sur ses performances financières. Les actionnaires seront tous devant leur écran le 1er mai, pour les résultats du second trimestre fiscal d'Apple en 2025.