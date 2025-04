La puce A20 en 2 nm de l’iPhone 18 entraînerait une hausse des prix

La gamme iPhone 18 d’Apple adoptera vraisemblablement le procédé de fabrication 2 nm de TSMC pour sa puce A20, offrant des gains significatifs en performance et en efficacité énergétique. Cependant, cette technologie onéreuse pourrait pousser Apple à augmenter les prix pour les consommateurs.

Les performances et les prix en hausse

Le leaker Digital Chat Station, s’appuyant sur des sources de la chaîne d’approvisionnement en Chine, a récemment confirmé que l’iPhone 18 utilisera le procédé 2 nm de TSMC, corroborant les rapports antérieurs des analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu. En 2023, Apple est passé aux puces 3 nm pour les iPhones et les Macs, améliorant les vitesses de GPU de 20 %, celles du CPU de 10 % et doublant les performances du Neural Engine par rapport au procédé 5 nm précédent. La série iPhone 17 devrait utiliser la technologie N3P en 3 nm améliorée de TSMC pour les SoC A19 et A19 Pro, mais le passage au 2 nm pour l’iPhone 18 devrait offrir des gains encore plus importants en efficacité et en vitesse.

C'est quoi le 2 nm ?

Le terme « 2 nm » désigne une nouvelle génération de fabrication de puces avec des transistors plus petits, permettant d’en intégrer davantage sur une seule puce pour des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. TSMC prévoit de commencer la production de puces 2 nm fin 2025, avec Apple comme premier bénéficiaire. Pour répondre à la demande, TSMC construit deux nouvelles usines et cherche à obtenir l’approbation pour une troisième.



Cependant, le procédé 2 nm devrait considérablement augmenter les coûts pour Apple, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de l’iPhone 18. Cela fait suite à de possibles augmentations de prix pour l’iPhone 17 en raison des tarifs d’importation aux États-Unis. Bien qu’Apple ait temporairement évité un taux de 145 % sur les importations chinoises et de 10 % sur celles d’autres pays, de nouveaux droits sur les semi-conducteurs proposés par le président Donald Trump, incluant un « tarif Fentanyl » de 20 % et d’autres taxes supplémentaires, devraient affecter tous les appareils Apple, sans exception.