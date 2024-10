L'iPhone 18 aurait une puce A20 en 2nm et 12 Go de RAM

Selon les toutes dernières rumeurs, les iPhone 2026 d'Apple devraient profiter du processus de 2 nanomètres de nouvelle génération de TSMC pour la puce A20, ainsi qu'une nouvelle méthode de conditionnement appelée WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), qui intégrera notamment 12 Go de mémoire vive. Ce changement a été partagé sur Weibo par le compte « Phone Chip Expert », une source ayant une très bonne réputation autour des produits Apple.

Une bonne nouvelle pour les clients

La puce A20, qui propulsera donc la gamme iPhone 18, passera du conditionnement InFo (Integrated Fan-Out) actuel au WMCM, qui permet une plus grande flexibilité dans l'agencement de plusieurs puces, telles que les CPU, les GPU, la DRAM et les accélérateurs personnalisés, dans un seul et même boîtier. Outre l'espace gagné, cette conception pourrait améliorer les performances en optimisant la communication entre les différents composants, améliorant ainsi la vitesse et l'efficacité énergétique.

Les iPhone 16 actuels sont dotés de 8 Go de mémoire vive, une exigence minimale pour Apple Intelligence. Ming-Chi Kuo, un analyste réputé, a déjà évoque le fait que l'iPhone 17 Pro disposera de 12 Go de RAM, ce qui pourrait constituer une nouvelle norme pour la gamme iPhone 18 de base. Toutefois, pour des raisons de coût, seuls les modèles Pro de l'iPhone 18 pourraient adopter la technologie 2nm de TSMC. De quoi marquer la différence entre les deux téléphones.



Comme toujours, plus le procédé de gravure est fin, plus les transistors sont nombreux sur une même puce. Il en résulte un traitement plus rapide et une meilleure efficacité énergétique. L'iPhone 16 utilise la puce A18 construite avec le processus 3nm de TSMC, et TSMC prévoit de commencer la production 2nm d'ici fin 2025, avec Apple comme premier bénéficiaire.



« Phone Chip Expert » est connu pour la précision de ses fuites, comme lorsqu'il a prédit que les modèles standard de l'iPhone 14 continueraient à utiliser la puce A15 Bionic tandis que la puce A16 serait exclusive à l'iPhone 14 Pro. Récemment, ils ont également été les premiers à signaler le développement par Apple d'un processeur de serveur IA utilisant le processus 3nm de TSMC, avec une production de masse prévue pour la fin de l'année 2025.



En tout cas, la combinaison entre la technologie de puce 2nm et les 12 Go de RAM devrait permettre des performances époustouflantes pour les jeux et l'IA, Apple dominant toujours largement les benchmarks depuis qu'elle conçoit elle-même ses processeurs des séries AXX et MX.