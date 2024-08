Apple alimentera ses serveurs IA avec des puces M2 Ultra et M4

Apple s'apprête à passer concrètement dans l'air de l'IA. Pour ce faire, il est impératif de posséder des serveurs solides, capables de supporter la pression des milliards de calculs. M2 Ultra et M4 seraient à la manœuvre dans un premier temps.

M2 Ultra et M4 au menu pour les serveurs IA d'Apple

Selon les indiscrétions de l'analyste Jeff Pu, Apple commence à construire ses propres serveurs IA. Une information logique tant le futur s'annonce inondé d'intelligence artificielle pour les iPhone, iPad, Mac et autre Vision Pro.



Au vu de la note transmise aux investisseurs, Foxconn, fidèle partenaire de la marque, serait en train de commencer à assembler les futurs serveurs IA d'Apple. Des serveurs qui auront besoin d'une puissance maximale pour supporter toute cette nouvelle charge de données.

Pour s'en assurer, la pomme se servirait dans un premier temps de puces M2 Ultra puis de puces M4 dès la fin d'année 2025. Une autre source évoquait le mois dernier une alimentation des serveurs IA par des puces gravées en 3 nm par TSMC, d'où la nomination de la puce M4 ici. On rappelle au passage que les derniers bruits de couloir évoquent un iPad Pro M4 dès demain lors du Keynote Let Loose ainsi qu'un MacBook Air M4 au printemps 2025.



Contrairement à ses concurrents, Apple aurait l'intention d'inclure une grande partie de ses fonctionnalités IA directement dans l'appareil. Une sécurité renforcée pour les utilisateurs puisque les informations n'ont pas besoin de passer par le cloud et internet. Concernant celles qui auront obligatoirement besoin d'une connexion et d'un traitement à distance, elles s'appuieront sur ces fameux serveurs IA en préparation.



Tim Cook devrait commencer à parler du plan IA 2024 dès demain pendant le Keynote dédié aux nouveaux iPad. Un évènement "différent" nous a-t-on dit. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 10 juin pour découvrir toutes les nouveautés d'iOS 18 lors de la WWDC.



Via