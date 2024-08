Du mieux pour Notes, Mail, Photos et Fitness dans iOS 18 (+ toutes les nouveautés)

La traditionnelle lettre dominicale de Mark Gurman n'a pas été uniquement consacrée à l'iPad Pro 2024 et sa possible puce M4, elle a également traité des nouveautés à venir dans iOS 18. Alors qu'on sait qu'Apple mettre le paquet sur l'IA et sur design inspiré par visionOS, le journaliste nous explique qu'iOS 18 va « remanier » de nombreuses applications intégrées, notamment Notes, Mail, Photos et Fitness.

Du nouveau pour les applications d'Apple

Notre confrère de Bloomberg n'a malheureusement pas donné le moindre détail sur les nouvelles fonctionnalités spécifiques prévues pour ces applications. Mais nous connaissons déjà certains changements, le dernier en date étant l'application Notes qui va passer un cap avec la gestion de l'audio et la prise en charge des formules mathématiques en langage naturel. En revanche, c'est la première fois que nous entendons parler de mises à jour prévues pour les applications Mail, Photos et Fitness. De plus, Gurman a également corroboré l'arrivée d'une application Calculatrice avec iPadOS 18.

Pour patienter jusqu'à la WWDC 24 du 10 juin et la première bêta d'iOS 18, voici le résumé des rumeurs que l'on a vu sur iSoft à date :

Écran d'accueil : iOS 18 pourrait introduire un écran d'accueil plus personnalisable, permettant aux utilisateurs de disposer librement les icônes des applications sur la grille, en créant des espaces vides, des rangées ou des colonnes à leur guise.

: iOS 18 pourrait introduire un écran d'accueil plus personnalisable, permettant aux utilisateurs de disposer librement les icônes des applications sur la grille, en créant des espaces vides, des rangées ou des colonnes à leur guise. Intelligence artificielle : La prochaine version d'iOS 18 devrait intégrer de nouvelles capacités d'IA générative dans tout le système, notamment Siri, Spotlight, Raccourcis, Apple Music, Messages, Health, Keynote, Numbers et Pages, grâce au grand modèle linguistique (LLM) d'Apple intégré à l'appareil. En outre, Apple explore des partenariats avec des entités technologiques majeures telles que Google, OpenAI et Baidu pour renforcer ces fonctionnalités.

: La prochaine version d'iOS 18 devrait intégrer de nouvelles capacités d'IA générative dans tout le système, notamment Siri, Spotlight, Raccourcis, Apple Music, Messages, Health, Keynote, Numbers et Pages, grâce au grand modèle linguistique (LLM) d'Apple intégré à l'appareil. En outre, Apple explore des partenariats avec des entités technologiques majeures telles que Google, OpenAI et Baidu pour renforcer ces fonctionnalités. iMessage : Apple prévoit d'adopter la norme de messagerie RCS dans son application Messages « plus tard » en 2024, probablement avec iOS 18. Cette mise à jour améliorera les communications entre les utilisateurs d'iOS et d'Android, en prenant en charge les médias à plus haute résolution, les messages audio, les indicateurs de frappe, les accusés de réception, la messagerie Wi-Fi, etc.

: Apple prévoit d'adopter la norme de messagerie RCS dans son application Messages « plus tard » en 2024, probablement avec iOS 18. Cette mise à jour améliorera les communications entre les utilisateurs d'iOS et d'Android, en prenant en charge les médias à plus haute résolution, les messages audio, les indicateurs de frappe, les accusés de réception, la messagerie Wi-Fi, etc. Calculatrice : Attendue dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, l'application Calculatrice remaniée comprendra une nouvelle barre latérale pour les calculs récents, une interface de conversion d'unités améliorée et une intégration avec l'application Notes. L'application Calculatrice sera notamment disponible sur l'iPad pour la première fois.

: Attendue dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, l'application Calculatrice remaniée comprendra une nouvelle barre latérale pour les calculs récents, une interface de conversion d'unités améliorée et une intégration avec l'application Notes. L'application Calculatrice sera notamment disponible sur l'iPad pour la première fois. Notes : L'application Notes d'iOS 18 devrait prendre en charge la notation mathématique, ce qui permettra aux utilisateurs d'incorporer diverses équations et formules algébriques dans leurs notes.

: L'application Notes d'iOS 18 devrait prendre en charge la notation mathématique, ce qui permettra aux utilisateurs d'incorporer diverses équations et formules algébriques dans leurs notes. Apple Plans : iOS 18 devrait apporter des améliorations significatives à Plans, notamment la sélection d'itinéraires personnalisés et des cartes topographiques détaillées indiquant les sentiers, les courbes de niveau et les points d'intérêt, ce qui est idéal pour les activités de plein air.

: iOS 18 devrait apporter des améliorations significatives à Plans, notamment la sélection d'itinéraires personnalisés et des cartes topographiques détaillées indiquant les sentiers, les courbes de niveau et les points d'intérêt, ce qui est idéal pour les activités de plein air. Safari : iOS 18 pourrait introduire un assistant de navigation génératif alimenté par l'IA dans Safari, bien que les détails n'aient pas encore été divulgués. Cette fonction viendrait compléter les outils d'IA existants dans d'autres navigateurs iPhone comme Microsoft Edge et Arc Search.

: iOS 18 pourrait introduire un assistant de navigation génératif alimenté par l'IA dans Safari, bien que les détails n'aient pas encore été divulgués. Cette fonction viendrait compléter les outils d'IA existants dans d'autres navigateurs iPhone comme Microsoft Edge et Arc Search. FreeFrom : Selon les rumeurs, une nouvelle option « Scènes » dans l'application de dessin Freeform d'Apple permettra aux utilisateurs de naviguer plus efficacement dans des sections spécifiques de la toile.

: Selon les rumeurs, une nouvelle option « Scènes » dans l'application de dessin Freeform d'Apple permettra aux utilisateurs de naviguer plus efficacement dans des sections spécifiques de la toile. CarPlay de nouvelle génération : Prévu pour 2024, CarPlay de nouvelle génération pourrait être lancé avec iOS 18. Cette fonctionnalité devrait également être compatible avec certaines versions d'iOS 17.

: Prévu pour 2024, CarPlay de nouvelle génération pourrait être lancé avec iOS 18. Cette fonctionnalité devrait également être compatible avec certaines versions d'iOS 17. AirPods Pro : Le nouvel iOS 18 pourrait proposer un « mode aide auditive » pour les AirPods Pro, qui pourrait aller au-delà des capacités de la fonction existante Conversation Boost introduite en 2021.

La dernière information, confirmée par au moins deux sources, concerne le style général d'iOS 18. Apple aurait enfin décidé de donner un coup de jeune à son système d'exploitation mobile en s'inspirant de visionOS, à grand coup d'effets de flou et de transparence. Espérons que ce soit à la fois esthétique et pratique.