iOS 18 apporterait un mode "aide auditive" aux AirPods Pro

Les AirPods d'Apple ne sont pas seulement des écouteurs sans fil, ils sont aussi dotés de fonctionnalités liées à la santé auditive et à l'accessibilité. Tout cela n'est qu'un début, la firme voulant aller plus loin avec la prise de température ou le rythme cardiaque. En attendant que les différents brevets se concrétisent, iOS 18 pourrait apporter un nouveau "mode aide auditive" aux AirPods Pro.

Une nouveauté logicielle à venir

Dans sa traditionnelle lettre dominicale "Power On", Mark Gurman de Bloomberg annonce que les AirPods Pro ne devraient pas subir de modifications matérielles en 2024, comprenez qu'il n'y aura pas d'AirPods Pro 3 cette année. Au lieu de cela, il affirme que "la grande nouveauté sera un nouveau mode d'aide auditive majeur, qui arrivera en même temps qu'iOS 18".

Les AirPods offrent déjà une fonctionnalité appelée "Live Listen" en anglais (ou "écoute active" en français), qui a été lancée dans le cadre d'iOS 12 en 2018. Cette fonctionnalité transforme essentiellement un iPhone en microphone directionnel, transmettant l'audio capturé par cet iPhone aux AirPods en temps réel.

Avec l’écoute en temps réel, votre iPhone ou iPad agit comme un microphone qui transmet le son à vos AirPods ou vos écouteurs Beats. Ainsi, vous percevez plus nettement votre interlocuteur lors d’une conversation, même si celui-ci se trouve de l’autre côté de la pièce ou que l’environnement est bruyant.

Les aides des AirPods Pro

En 2021, les clients ayant opté pour les AirPods Pro ont pu bénéficié de la fonction "Conversation Boost", qui augmente la captation microphonique en face de vous, afin que vous puissiez mieux entendre votre interlocuteur. Une étude réalisée en 2022 a montré que les AirPods Pro étaient aussi efficaces pour les malentendants que certains appareils dédiés beaucoup plus coûteux. Apple entendait profiter de l'ouverture de la FDA pour les appareils auditifs en vente libre, sans ordonnance.



Reste à savoir ce qu'iOS 18 va apporter de ce côté-là. Le terme "aide auditive" est assez vaste, mais voilà qui confirme toujours un peu plus la tendance d'Apple à faire de ses écouteurs des outils de surveillance de la santé, avant l'arrivée de modèles plus poussés avec des capteurs piqués à l'Apple Watch. Le suivi du rythme cardiaque pendant qu'on court ne serait pas de refus.