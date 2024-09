iOS 18.1 ajoute l’assistance auditive aux AirPods Pro 2

Apple prépare discrètement l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité d'assistance auditive pour les AirPods Pro 2. Bien que cette option ne soit pas encore activée dans la dernière version bêta d'iOS 18.1, elle est présente dans le code et pourrait être activée dans une prochaine version. De quoi transformer les écouteurs d’Apple en une sorte de sonotone.

Apple toujours plus loin dans la santé

Voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle fonctionnalité d’assistance auditive des AirPods Pro 2, l’une des nouveautés de santé annoncées pour les écouteurs d’Apple.

À son lancement, les utilisateurs seront invités à passer un test auditif ou à importer un audiogramme fourni par un ORL. Selon Apple, les résultats permettront d'activer une fonction d’aide auditive destinée aux personnes ayant une perte auditive légère à modérée. Cependant, et c’est peut-être ce qui intéresse le plus grand nombre, cette fonctionnalité pourra aussi servir à tous pour ajuster le son et améliorer la clarté des musiques, vidéos et appels.



Le test dure environ cinq minutes et demande à l’utilisateur de toucher l’écran à chaque fois qu'il perçoit un son. Encore une fois, les AirPods Pro 2 sont recommandés pour les pertes auditives légères à modérées, ceux avec une perte auditive plus sévère ne pourront probablement pas utiliser cette option. En tout cas, elle ne leur sera pas d’une grande utilité.



Après le test, l’utilisateur pourra activer l’option Aide auditive si nécessaire. Cette fonctionnalité ajuste les voix et les sons environnants en fonction des fréquences que l’utilisateur ne perçoit pas. Et, vous l’aurez compris, il faut iOS 18.1.

Date de lancement

Apple a déjà reçu l’autorisation de la FDA pour que les AirPods Pro 2 fonctionnent comme aide auditive pour le grand public, et cette fonctionnalité pourrait être déployée à tout moment. Apple a annoncé que la fonctionnalité serait disponible cet automne, il est donc probable qu’elle soit introduite dans la version finale d’iOS 18.1. Sinon, ce sera avec iOS 18.2.