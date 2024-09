Apple mise sur le sommeil et l'audition avec ses nouveautés santé

La santé est plus que jamais au cœur de la stratégie d'Apple. Lors de sa dernière keynote, la firme a dévoilé de nouvelles fonctionnalités dédiées au sommeil et à l'audition sur l'Apple Watch et les AirPods Pro 2. Avec un objectif affiché : démocratiser la prise en charge de pathologies qui touchent des milliards de personnes dans le monde.

Les AirPods Pro, des aides auditives nouvelle génération

Côté audition, les AirPods Pro 2 se muent en véritables alliés santé avec un trio de fonctions inédites : protection auditive active, test d'audition et aide auditive. La protection auditive, activée par défaut, atténue les bruits ambiants nocifs tout en préservant la qualité sonore. Une réponse au constat alarmant de l'étude Apple Hearing : 1 personne sur 3 est régulièrement exposée à des niveaux sonores dangereux pour l'audition.

Autre innovation : un test auditif clinique à réaliser soi-même en 5 minutes avec ses AirPods Pro. Le bilan, stocké dans l'app Santé, permet de suivre son audition dans le temps et d'engager le dialogue avec un professionnel de santé.

Enfin, les AirPods Pro se transforment en aides auditives pour les pertes légères à modérées. Leur profil auditif personnalisé ajuste les sons en temps réel pour une meilleure compréhension. Une petite révolution quand on sait que 75% des malentendants ne sont pas appareillés.

L'Apple Watch détecte l'apnée du sommeil

L'apnée du sommeil, un trouble respiratoire qui touche plus d'un milliard de personnes, passe souvent inaperçue. Pourtant, non traitée, elle augmente les risques d'hypertension, de diabète et de problèmes cardiaques.

Pour y remédier, l'Apple Watch va analyser les mouvements du poignet pendant le sommeil pour repérer d'éventuelles interruptions de la respiration. Si des signes d'apnée modérée à sévère sont détectés pendant 30 jours, l'utilisateur recevra une notification pour consulter un médecin.

Un algorithme développé à partir d'une vaste étude clinique sur l'apnée du sommeil, et qui a fait ses preuves : lors des tests, toutes les personnes identifiées par l'Apple Watch souffraient effectivement d'apnée, même légère. De quoi permettre une prise en charge précoce de ce trouble sous-diagnostiqué. La détection de l'apnée du sommeil sera prochainement disponible sur les Apple Watches Series 10 et 9, ainsi que sur l'Ultra 2.



Avec ces annonces, Apple s'impose un peu plus comme un acteur majeur de la santé connectée. La promesse : rendre accessibles au plus grand nombre des outils puissants de dépistage et de suivi, dans le respect de la vie privée. Un pari audacieux, mais nécessaire face aux enjeux de santé publique actuels.