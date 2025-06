iOS 26 mentionne les AirPods Pro 3 dans son code

Alors qu'iOS 26 vient tout juste de débarquer en version bêta, les développeurs fouillent déjà dans ses entrailles et y découvrent des indices prometteurs. Cette fois, c'est une référence explicite aux "AirPods Pro 3" qui a été dénichée par Steve Moser de MacRumors, confirmant les spéculations autour de la prochaine génération d'écouteurs premium d'Apple.

Une fuite qui confirme les attentes

Cette découverte n'arrive pas par hasard. Le mois dernier, une autre mise à jour logicielle d'Apple avait déjà laissé transparaître des indices, avec une formulation modifiée passant de "AirPods Pro 2e génération" à "AirPods Pro 2 ou ultérieurs". Cette évolution sémantique, bien qu'subtile, laissait déjà entrevoir l'existence d'un modèle suivant.

La mention des AirPods Pro 3 apparaît désormais clairement dans le framework dédié aux dispositifs audio d'iOS 26, aux côtés des références aux modèles actuels. Cette intégration précoce dans le code système suggère qu'Apple prépare activement le terrain pour un lancement imminent, probablement à l'automne lors de l'événement iPhone 17.

Des améliorations attendues sur tous les fronts

Les rumeurs convergent vers plusieurs évolutions notables pour ces futurs AirPods Pro 3. Le design devrait connaître un rafraîchissement, avec un boîtier potentiellement plus compact — une approche similaire à celle adoptée pour les AirPods 4. Les écouteurs eux-mêmes pourraient arborer un profil affiné pour un meilleur confort.

Côté performances, l'intégration d'une nouvelle puce H3 promet des améliorations substantielles : réduction de bruit active renforcée, qualité audio supérieure et latence diminuée. Apple pourrait également enrichir l'aspect santé avec des capteurs de fréquence cardiaque et de température, s'inscrivant dans sa stratégie globale de monitoring corporel déjà présente sur l'Apple Watch. Enfin, à l'image des des PowerBeats Pro 2, les prochains AirPods pourraient intégréer un capteur de fréquence cardiaque et détecter le sommeil.



Source