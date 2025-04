L’iPhone 17 passe la phase de validation d’ingénierie

Apple a terminé avec succès la phase EVT (tests de validation d'ingénierie) pour au moins un modèle d'iPhone 17, selon un rapport de DigiTimes. Pendant l'EVT, Apple teste des prototypes pour confirmer le bon fonctionnement du matériel.

Prochaines étapes de validation

La série iPhone 17 doit encore passer par les tests de validation de conception (DVT) et les tests de validation de production (PVT) avant le début de la production de masse, qui doit débuter en juillet prochain. Ces étapes sont cruciales pour garantir que les appareils répondent aux normes de la société californienne.



Atteindre l'EVT est une étape standard mais significative vers le lancement prévu de la série iPhone 17 en septembre.

Ajustements potentiels des spécifications

Après l'EVT, Apple peut encore modifier certaines spécifications. Notamment, l'analyste Ming-Chi Kuo indique qu'Apple finalisera la configuration de la RAM (8 Go ou 12 Go) pour le modèle de base iPhone 17 d'ici mai. Les iPhone 17 Air, Pro et Pro Max devraient être équipés d'au moins 12 Go de RAM.

En savoir plus

Voici un rappel des nouveautés attendues sur l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air et l'iPhone 17 Pro en attendant l’officialisation en septembre prochain :